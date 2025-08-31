Onze membros do Serviço Prisional da Namíbia, um polícia e dois civis foram mortos no sábado num acidente rodoviário na região centro-sul.

A Presidente Netumbo Nandi-Ndaitwah disse que a tragédia ocorreu numa colisão frontal na autoestrada B1 perto de Mariental, a 268 quilómetros da capital nacional, Windhoek.

"O meu coração está com as famílias que perderam os seus entes queridos e com os homens e mulheres do Serviço Prisional da Namíbia e da Força Policial Namibiana que estão de luto pelos seus colegas. Não há palavras que possam verdadeiramente relatar a profundidade desta perda", disse Nandi-Ndaitwah numa declaração.