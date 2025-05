Em meados de 2007, uma escavação casual e curiosa num campo deserto utilizado como pasto para gado por um residente local descobriu um dos maiores tesouros do mundo muçulmano - o túmulo perdido do polímata al-Ghazali, considerado um dos mais eruditos estudiosos muçulmanos de todos os tempos.

O seu túmulo foi encontrado na cidade histórica de Tus, a apenas 24 quilómetros de Mashhad, a segunda cidade mais populosa do Irão. Esta descoberta pôs fim aos esforços para encontrar o local de descanso final deste grande pensador, que desafiou a visão aristotélica da criação do mundo e foi honrado com o título Hujjat al Islām (Prova do Islão).

Mas mesmo 15 anos após a descoberta do túmulo, este continua a aguardar renovação e restauro. À medida que os efeitos da natureza corroem os alicerces do túmulo, o túmulo de Abu Hamid Moḥammad Bin Moḥammad al-Ghazali, que morreu em 1111 com 53 anos de idade, ainda não viu o esplendor das realizações da sua vida e o respeito que merece.

História enterrada

Há uma história fascinante sobre a descoberta do túmulo. Embora não fosse um especialista, o residente local conhecia a história de Tus, onde o grande poeta persa Firdavsi viveu e escreveu a sua famosa obra Shahnameh.

Fascinado pelo monte no prado, o curioso residente escavou a colina e encontrou vestígios de edifícios antigos. Segundo consta, informou as autoridades locais e foi enviada uma equipa para inspecionar o local.

Esta equipa foi a primeira a descobrir as fundações da cúpula sobre o túmulo de al-Ghazali. O túmulo está situado num terreno actualmente gerido pela Astan Quds Razavi, a maior fundação do Irão.

Durante séculos, a localização exacta do túmulo de al-Ghazali foi motivo de conjetura e debate entre os estudiosos e peritos islâmicos. Algumas sepulturas que anteriormente tinham suscitado interesse revelaram-se estruturas que, mais tarde, se revelaram ser apenas mausoléus.

Um deles, por exemplo, situa-se a poucos quilómetros do túmulo descoberto, no pátio de uma madrasa chamada Haruniyya, que se pensa ter sido construída pelo califa abássida Harun al-Rashid.

No entanto, uma inscrição no túmulo com o nome do teólogo e outros pormenores é amplamente reconhecida como autêntica. Para além de al-Ghazali, foram também descobertos nas proximidades os túmulos de quatro dos seus alunos.

Estilo Seljuk

Os alicerces da cúpula, originalmente construída de forma octogonal com caraterísticas arquitectónicas seljúcidas, dão uma ideia de como era este local. Provavelmente, este local não resistiu à destruição dos invasores mongóis que passaram por estas terras na primeira metade do século XIII. O estado de degradação da cúpula testemunha os tempos violentos dessa época.

Hoje, porém, o túmulo parece estar abandonado. Para além de alguns remendos feios de gesso para esconder as fissuras, nada foi feito para restaurar este tesouro arqueológico.

Esta negligência é tanto mais surpreendente quanto o Irão é conhecido pelos seus esforços para preservar os túmulos de importância histórica. De acordo com a Organização de Doações e Caridade do Irão, existem actualmente no Irão 8.167 mausoléus de Imamzadeh (filhos ou netos dos Doze Imãs). De acordo com algumas fontes, muitos dos túmulos reconhecidos como túmulos Imamzadeh terão surgido após a Revolução Iraniana de 1979.

O túmulo de Ghazali não é o único neste domínio. O túmulo de outro nome importante da mesma geografia, o académico persa Nizam al-Mulk, também não está em bom estado, mas pode dizer-se que está em melhor estado do que o túmulo de al-Ghazali. Como é sabido, estes dois nomes ocupam um lugar excepcional na história da civilização islâmica.

A influência de Nizam al-Mulk na filosofia do Estado Islâmico e a influência de al-Ghazali no pensamento são indiscutíveis.

Há séculos atrás, al-Ghazali disse de forma profunda: “Meu caro amigo, o teu coração é um espelho polido. Tens de remover o véu de pó que se acumulou nele, pois foi criado para reflectir a luz dos segredos divinos.”

Quando o pó e as teias de aranha forem finalmente removidos do seu túmulo, talvez a vida e a obra de al-Ghazali se reflictam num mundo que precisa dos seus ensinamentos mais do que nunca.