O Stargate, um projecto de centro de dados norte-americano no valor de 500 mil milhões de dólares, financiado pela SoftBank, OpenAI e Oracle, está a ponderar um futuro investimento no Reino Unido, à medida que explora locais no estrangeiro para construir infra-estruturas de IA, noticiou o Financial Times na quinta-feira.

O Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, prometeu adotar uma abordagem pró-inovação em matéria de regulamentação, disponibilizar dados públicos aos investigadores e criar zonas para centros de dados, numa altura em que se esforça por fazer do Reino Unido uma “superpotência” em matéria de inteligência artificial.

Estes esforços para aumentar o acesso dos centros de dados à eletricidade atraíram o interesse do projecto, juntamente com a Alemanha e a França, que também surgiram como candidatos atractivos, referiu o relatório, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A OpenAI, a Oracle e a SoftBank não responderam de imediato aos pedidos de comentário da Reuters.

Expandindo-se pela Europa

Em fevereiro, o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, manifestou a sua vontade de levar um programa de IA semelhante ao Stargate para a Europa, afirmando que a sua empresa “adoraria” fazer um Stargate Europa.

A OpenAI expandiu-se para o continente europeu nos últimos anos, anunciando escritórios em Londres, Paris, Bruxelas e Munique.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, revelou o projecto Stargate em janeiro como um investimento do sector privado destinado a financiar infra-estruturas para a inteligência artificial, com o objectivo de ultrapassar as nações rivais neste sector.

O entusiasmo dos investidores pelo sector da inteligência artificial aumentou significativamente nos últimos anos, impulsionado pela adoção generalizada de chatbots e pelo surgimento de agentes de IA sofisticados.