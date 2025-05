O Bangladesh concordou com um pedido da ONU para estabelecer um corredor humanitário ao longo da sua fronteira com o estado de Rakhine, em Myanmar, para apoio aos cidadãos do país devastado pela guerra, informaram as autoridades.

“A ONU quer criar um corredor humanitário através do Bangladesh para enviar ajuda humanitária ao estado de Rakhine, em Myanmar. O governo de transição concordou, em princípio, com isso, sujeito a condições”, disse o Conselheiro dos Negócios Estrangeiros Md. Towhid Hossain a repórteres, na capital, Dhaka, no domingo.

“Será uma passagem humanitária. Mas temos algumas condições. Não entrarei em detalhes. Se as condições forem asseguradas, iremos ajudar”, acrescentou.

Hossain afirmou que o conflito em Myanmar está ligado aos interesses de Bangladesh “porque uma grande população de Myanmar procurou refúgio no nosso país, e queremos enviá-los de volta. Temos que fazer o que for necessário para enviá-los de volta.”

O Bangladesh já abriga mais de 1,3 milhão de refugiados rohingyas de Myanmar em Cox’s Bazar, que fugiram de repressões militares em agosto de 2017.

Crise humanitária

O governo da junta de Myanmar bloqueou a passagem de todos os bens essenciais para cercar o grupo rebelde Exército de Arakan no estado de Rakhine, o que agravou ainda mais a crise humanitária.

A ONU teme a fome em Rakhine e pediu a Bangladesh que forneça um corredor para entregar ajuda humanitária.

Embora os corredores humanitários sejam criados para ajudar cidadãos comuns, infelizmente quando estes corredores são abertos, criminosos, incluindo grupos rebeldes ou terroristas na região, têm a oportunidade de usá-los como rota segura.

A região também é conhecida como uma das rotas para diversos crimes transfronteiriços, incluindo tráfico de drogas e armas ilegais.

Em resposta a essa preocupação, Hossain afirmou: “O corredor está pensado para mercadorias; as armas não serão consideradas.”

Referindo-se à fronteira de Myanmar com o Bangladesh, ele disse que “aqui, toda a fronteira está sob o controlo de um ator não estatal (o Exército de Arakan).

O governo central de Myanmar (junta) não tem controlo lá. Então, para o nosso próprio bem, não podemos ter nenhum tipo de contato formal com atores não estatais. Mas não podemos permanecer isolados (do Exército de Arakan), mesmo que quiséssemos.”

“Portanto, manteremos a comunicação necessária”, acrescentou.