A Igreja Evangélica Luterana na Jordânia e na Terra Santa emitiu uma condenação contra o cerco israelita a Gaza, acusando-o de usar a fome como arma para "acelerar a limpeza étnica" dos palestinianos.

O Bispo Sani Ibrahim Azar disse que o mundo está a testemunhar "fome em massa" enquanto bloqueio de ajuda durante meses sufocaram o acesso humanitário. Apenas um fio de ajuda está a entrar, disponível em pontos de distribuição perigosos. "Uma em cada cinco crianças enfrenta desnutrição grave, e 113 palestinianos, incluindo 81 crianças, já morreram de fome, dezenas apenas nos últimos dias", disse Azar numa declaração.

Citou relatos de testemunhas oculares do Patriarca Ortodoxo Grego Teófilo III e do Patriarca Latino Cardeal Pierbattista Pizzaballa, que viram famílias famintas à espera durante horas debaixo do sol "por um pedaço de pão".

Azar afirmou que, a ajuda permanece intocada em armazéns a apenas quilómetros de civis desesperados.

Chamando à crise uma "fome provocada pelo homem no ponto sem retorno", exigiu governos, líderes religiosos e organismos internacionais a quebrar o silêncio e agir para levantar o cerco, garantindo a entrega segura de ajuda e impor um cessar-fogo imediato.

"O silêncio face ao sofrimento é uma traição da consciência... não podemos ser neutros", afirmou.

A declaração termina com uma oração pelos famintos, doentes e deslocados de Gaza, e um apelo por justiça: "Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia... clamamos por um cessar-fogo imediato, um fim a este genocídio, e para que a justiça chegue à nossa terra”.