A Síria planeia realizar as suas primeiras eleições parlamentares sob a nova liderança entre 15 e 20 de setembro, na sequência da queda do regime de Bashar al Assad.

A Alta Comissão Eleitoral reuniu-se no sábado com o Presidente Ahmad al Sharaa para informá-lo sobre as principais alterações à lei eleitoral temporária, após várias rondas de consultas com vários setores da sociedade síria, afirmou o presidente da comissão, Mohammad Taha al Ahmad, em declarações publicadas pela agência noticiosa estatal SANA.

Al Sharaa salientou a importância de conduzir as eleições em todas as províncias sírias e rejeitou qualquer noção de divisão territorial, à qual todos os sírios se opõem.

O presidente sírio também enfatizou a necessidade de excluir indivíduos que apoiaram ou colaboraram com criminosos de guerra, bem como aqueles que promovem o sectarismo ou a divisão, acrescentou al Ahmad.

O número de assentos na Assembleia do Povo (parlamento) aumentará de 150 para 210 sob o sistema revisado. Com base no censo populacional de 2011, a atribuição de assentos parlamentares nas províncias será ampliada em conformidade. O presidente nomeará 70 dos 210 membros, disse al Ahmad.

Explicou também que após um decreto presidencial sobre o sistema eleitoral temporário ser assinado, a comissão eleitoral precisará de cerca de uma semana para formar subcomissões, que depois terão 15 dias para selecionar os órgãos eleitorais.

Em seguida, ocorrerá o registo dos candidatos, dando aos nomeados uma semana para preparar as suas campanhas, que incluirão debates com órgãos eleitorais e membros da comissão.

As eleições deverão realizar-se entre 15 e 20 de setembro, confirmou, acrescentando que as mulheres representarão pelo menos 20% dos órgãos eleitorais.

Relacionado TRT Global - Türkiye adverte que intervirá contra qualquer tentativa de dividir a Síria

Versão final

al Sharaa afirmou também que o processo eleitoral estará aberto à observação por organizações da sociedade civil e internacionais, sob a supervisão da Alta Comissão Eleitoral, que também garantirá o direito de contestar listas de candidatos e resultados finais.

Na noite de sábado, a presidência síria confirmou a receção da versão final da lei eleitoral temporária para o parlamento.

Em 13 de junho, al Sharaa emitiu um decreto estabelecendo a Alta Comissão Eleitoral, inicialmente fixando o número de assentos parlamentares em 150, antes de o expandir para 210.

Segundo o decreto, a comissão está encarregado de formar órgãos eleitorais, que elegerão dois terços do parlamento. O terço restante será nomeado pelo presidente.

Os assentos serão distribuídos pelas províncias com base na população e categorizados em círculos eleitorais para líderes comunitários e intelectuais, de acordo com critérios estabelecidos pela comissão.