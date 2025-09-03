A Rússia e os Estados Unidos estão em processo de coordenação para próxima ronda de conversações bilaterais, reportou na quarta-feira a agência noticiosa estatal russa RIA, citando a porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros russo, Maria Zakharova, em meio às tensões continuadas sobre o conflito na Ucrânia.

No entanto, as perspetivas de progresso diplomático permanecem incertas, uma vez que Zakharova disse à RIA que Kiev e os seus aliados rejeitam a possibilidade de compromisso para resolver o conflito na Ucrânia.

A Rússia lança ataque aéreo sobre Kiev

Entretanto, as unidades de defesa aérea da Ucrânia estavam empenhadas em repelir um ataque aéreo russo sobre Kiev, disse na quarta-feira a administração militar da cidade, enquanto alertas de ataque aéreo em todo o país se seguiram aos avisos da força aérea ucraniana sobre ataques de mísseis e drones.

"A defesa aérea está a operar em Kiev! Permaneçam nos abrigos até ser dado o sinal de segurança!", disse Timur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, na aplicação de mensagens Telegram.

A Rússia liga futuras conversações sobre a Ucrânia ao reconhecimento de territoriais ganhos

Anteriormente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse que Moscovo espera que as conversações entre a Rússia e a Ucrânia continuem, mas as "novas realidades territoriais" devem ser reconhecidas e novos sistemas de garantias de segurança formados.

"Para que a paz seja duradoura, as novas realidades territoriais... devem ser reconhecidas e formalizadas em termos legais internacionais", disse Lavrov numa entrevista ao jornal indonésio Kompas, segundo uma transcrição fornecida no site web do ministério dos negócios estrangeiros russo.