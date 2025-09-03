A Rússia e os Estados Unidos estão em processo de coordenação para próxima ronda de conversações bilaterais, reportou na quarta-feira a agência noticiosa estatal russa RIA, citando a porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros russo, Maria Zakharova, em meio às tensões continuadas sobre o conflito na Ucrânia.
No entanto, as perspetivas de progresso diplomático permanecem incertas, uma vez que Zakharova disse à RIA que Kiev e os seus aliados rejeitam a possibilidade de compromisso para resolver o conflito na Ucrânia.
A Rússia lança ataque aéreo sobre Kiev
Entretanto, as unidades de defesa aérea da Ucrânia estavam empenhadas em repelir um ataque aéreo russo sobre Kiev, disse na quarta-feira a administração militar da cidade, enquanto alertas de ataque aéreo em todo o país se seguiram aos avisos da força aérea ucraniana sobre ataques de mísseis e drones.
"A defesa aérea está a operar em Kiev! Permaneçam nos abrigos até ser dado o sinal de segurança!", disse Timur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, na aplicação de mensagens Telegram.
A Rússia liga futuras conversações sobre a Ucrânia ao reconhecimento de territoriais ganhos
Anteriormente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse que Moscovo espera que as conversações entre a Rússia e a Ucrânia continuem, mas as "novas realidades territoriais" devem ser reconhecidas e novos sistemas de garantias de segurança formados.
"Para que a paz seja duradoura, as novas realidades territoriais... devem ser reconhecidas e formalizadas em termos legais internacionais", disse Lavrov numa entrevista ao jornal indonésio Kompas, segundo uma transcrição fornecida no site web do ministério dos negócios estrangeiros russo.
"Um novo sistema de garantias de segurança para a Rússia e Ucrânia deve ser formado como elemento integral de uma arquitetura pan-continental de segurança igual e indivisível na Eurásia."
Numa referência indireta à oposição continua de Moscovo à adesão da Ucrânia à NATO, Lavrov disse que "à Ucrânia deve ser garantido um estatuto neutro, não alinhado e não nuclear".
A Ucrânia diz que não cabe à Rússia decidir a que pode ou não aderir Kiev, enquanto a NATO diz que a Rússia não pode ter direito de veto sobre a adesão à aliança que foi formada em 1949 para contrariar a ameaça da União Soviética.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, que realizou uma cimeira com Putin no Alasca em meados de Agosto e posteriormente se encontrou com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus e da aliança NATO na Casa Branca em esforços para pôr fim à guerra, disse na terça-feira que estava "muito desiludido" com o líder russo.
Trump esperava que Zelensky e Putin se encontrassem após a cimeira.
Zelensky disse que a Rússia está a fazer tudo o que pode para impedir o encontro, enquanto a Rússia diz que a agenda para tal encontro não está pronta.
Lavrov disse que os chefes das delegações russa e ucraniana estavam em contacto direto.