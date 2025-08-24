O Pentágono tem impedido discretamente a Ucrânia de usar os Sistemas de Mísseis Táticos de longo alcance (ATACMS) fabricados pelos EUA para atacar alvos dentro da Rússia, limitando a capacidade de Kiev de empregar estas armas na sua defesa contra a invasão de Moscovo, noticiou o Wall Street Journal no sábado, citando funcionários americanos.
A notícia surge quando o Presidente dos EUA, Donald Trump, tem demonstrado publicamente uma frustração crescente com a guerra que já dura três anos e a sua incapacidade de garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.
Depois da sua cimeira com o Presidente russo Vladimir Putin e de um encontro subsequente com líderes europeus e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não ter produzido progresso concreto, Trump disse na sexta-feira que estava novamente a considerar impor sanções económicas à Rússia ou, em alternativa, afastar-se do processo de paz.
"Vou tomar uma decisão sobre o que fazemos e vai ser, vai ser uma decisão muito importante, e isso é se são sanções massivas ou tarifas massivas ou ambas, ou não fazemos nada e dizemos que é a vossa luta", disse Trump.
Trump esperava organizar um encontro bilateral entre Putin e Zelensky, mas isso também tornou-se difícil. O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse à NBC na sexta-feira que não havia uma agenda definida para um encontro com Zelensky.
"Putin está pronto para se encontrar com Zelensky quando a agenda estiver pronta para uma cimeira. E esta agenda ainda não está pronta", disse Lavrov à NBC, afirmando que nenhum encontro estava planeado por agora.
Enquanto a Casa Branca procurava persuadir Putin a juntar-se às conversações de paz, um processo de aprovação implementado no Pentágono tem impedido a Ucrânia de lançar ataques no interior do território russo, noticiou o Journal.
O Secretário da Defesa, Pete Hegseth, tem a palavra final sobre o uso das armas de longo alcance, disse o Journal.
Nem o gabinete presidencial da Ucrânia nem o ministério da defesa responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial. A Casa Branca e o Pentágono também não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.