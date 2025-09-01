O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, manteve conversações com o Presidente de Azerbaijão, Ilham Aliyev, na segunda-feira durante a 25ª cimeira do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) em Tianjin, na China, sublinhando a diplomacia ativa de Ancara na reunião de alto nível.

Os líderes discutiram as relações bilaterais juntamente com questões regionais e globais durante a Cimeira da OCS em Tianjin, na China, segundo uma declaração da Direção das Comunicações turca divulgada na plataforma de redes sociais turca NSosyal.

Erdogan expressou satisfação com o progresso no processo de paz entre Arméniae Azerbaijão, e disse que a Türkiye continuará a contribuir para o processo. Erdogan enfatizou a importância de a Türkiye e o Azerbaijão coordenarem as suas iniciativas de desenvolvimento regional nos próximos períodos. Disse que os dois países continuarão a dar passos para desenvolver a cooperação em muitas áreas, particularmente energia e transportes.

O encontro teve lugar no hotel onde hospedava Presidente Erdogan, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco Hakan Fidan e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão Jeyhun Bayramov também presentes.

Relacionado TRT Global - Erdogan da Türkiye chega à China para a cimeira da OCS

Paz no Cáucaso do Sul

Separadamente, Erdogan também se encontrou com o Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, à margem da cimeira. O encontro marcou uma interação rara entre os dois líderes.

Erdogan discutiu as relações entre Türkiye e Arménia numa reunião que se focou nos esforços para garantir estabilidade e paz duradouras no Cáucaso do Sul, disse a direção.