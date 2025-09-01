O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, manteve conversações com o Presidente de Azerbaijão, Ilham Aliyev, na segunda-feira durante a 25ª cimeira do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) em Tianjin, na China, sublinhando a diplomacia ativa de Ancara na reunião de alto nível.
Os líderes discutiram as relações bilaterais juntamente com questões regionais e globais durante a Cimeira da OCS em Tianjin, na China, segundo uma declaração da Direção das Comunicações turca divulgada na plataforma de redes sociais turca NSosyal.
Erdogan expressou satisfação com o progresso no processo de paz entre Arméniae Azerbaijão, e disse que a Türkiye continuará a contribuir para o processo. Erdogan enfatizou a importância de a Türkiye e o Azerbaijão coordenarem as suas iniciativas de desenvolvimento regional nos próximos períodos. Disse que os dois países continuarão a dar passos para desenvolver a cooperação em muitas áreas, particularmente energia e transportes.
O encontro teve lugar no hotel onde hospedava Presidente Erdogan, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco Hakan Fidan e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão Jeyhun Bayramov também presentes.
Paz no Cáucaso do Sul
Separadamente, Erdogan também se encontrou com o Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, à margem da cimeira. O encontro marcou uma interação rara entre os dois líderes.
Erdogan discutiu as relações entre Türkiye e Arménia numa reunião que se focou nos esforços para garantir estabilidade e paz duradouras no Cáucaso do Sul, disse a direção.
O presidente turco falou sobre o progresso no processo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão, reafirmando que o seu país apoia a paz, estabilidade e desenvolvimento na região e continuará a contribuir para estes esforços.
Erdogan também notou que estão a considerar os passos destinados a melhorar a cooperação entre a Türkiye e a Arménia.
Erdogan chegou à China no domingo e manteve conversações bilaterais com o Presidente chinês Xi Jinping e o Primeiro-Ministro paquistanês Shehbaz Sharif no mesmo dia. A agenda diplomática do líder turco destaca o envolvimento de Ancara por toda a Ásia em meio às dinâmicas regionais em mudança.
Cimeira da OCS na China
A 25ª cimeira da OCS iniciou formalmente na segunda-feira com o Presidente Xi a proferir o discurso da abertura. Originalmente formada como os "Cinco de Xangai" — que inclui China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão — antes de o Uzbequistão se juntar como sexto membro, a OCS cresceu desde então para 10 estados-membros, dois observadores e 14 parceiros de diálogo que se estendem pela Ásia, Europa e África.
Hoje, a OCS representa aproximadamente 24% da massa terrestre global e 42% da população mundial.
Os estados-membros representam cerca de um quarto do PIB global, com o comércio entre eles tendo aumentado quase 100 vezes nas últimas duas décadas.