A Primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, sobreviveu a uma moção de censura no parlamento na quarta-feira, derrotando um desafio dos partidos da oposição que a acusavam de ser um fantoche do seu pai, o bilionário ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra.



Após um debate da moção de censura durante dois dias em que a oposição atacou a gestão do país por Paetongtarn, de 38 anos, e a sua inexperiência, os deputados rejeitaram a moção de censura com 319 votos contra, 162 a favor e 7 abstenções.



Após a votação, Paetongtarn agradeceu aos seus apoiantes.



“Todos os votos, tanto a favor como contra, serão uma força que me impulsionará a mim e ao meu gabinete a continuar a trabalhar arduamente para o povo”, escreveu no Facebook.



Thaksin, o político mais influente mas controverso da história moderna da Tailândia, regressou ao reino em 2023, após 15 anos de auto-exílio.



Cumpriu alguns meses de uma pena de oito anos de prisão por acusações históricas de corrupção e abuso de poder num hospital da polícia antes de ser perdoado pelo rei, alimentando rumores de um acordo de bastidores para o tratar com clemência.



O Presidente de 75 anos continua a ser popular entre os milhões de tailandeses mais pobres que prosperaram durante o seu governo de 2001-2006, mas é desprezado pela elite conservadora do reino, que o considera corrupto e manipulador.