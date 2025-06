O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que as tropas enviadas para Los Angeles garantiriam «lei e ordem rigorosas», ao mesmo tempo que parecia deixar em aberto a possibilidade de enviar soldados para outras cidades.

«Há pessoas violentas e não vamos deixar que elas fiquem impunes», disse ele aos jornalistas sobre os que protestavam contra as rusgas realizadas por agentes de imigração na Califórnia.

«Acho que vão ver lei e ordem bem fortes», acrescentou Trump.

O Presidente dos EUA falou aos jornalistas na pista do Aeroporto de Morristown antes de embarcar no Air Force One com destino a Camp David.

Minutos antes, as tropas tinham disparado gás lacrimogéneo e repelido um grupo de manifestantes do lado de fora de um centro de detenção em Los Angeles.

O envio de centenas de soldados da Guarda Nacional foi feito apesar das objeções do Governador da Califórnia, Gavin Newsom, que disse que a medida tinha como objetivo «criar uma crise».

Os funcionários da administração Trump prometeram reprimir duramente as manifestações, que ocorreram durante dois dias após agentes de imigração dos EUA terem lançado rusgas na área de Los Angeles, provocando uma resposta indignada dos residentes.

A Casa Branca afirmou que Trump recorreu a uma lei raramente utilizada, conhecida como Title 10, que permite a federalização da Guarda Nacional em momentos de «rebelião ou perigo de rebelião contra a autoridade do Governo dos Estados Unidos».

A Lei de Insurreição dos EUA também concede ao presidente amplos poderes para mobilizar as forças armadas no território nacional e utilizá-las para fazer cumprir a lei, embora Trump ainda não tenha recorrido a ela.

Em resposta a uma pergunta sobre se o faria, Trump afirmou: «Estamos a considerar o envio de tropas para todo o lado. Não vamos permitir que isto aconteça ao nosso país.»

Questionado sobre qual seria o critério para enviar os fuzileiros navais dos EUA em vez dos guardas nacionais, Trump disse que seria ele quem decidiria isso.

«O critério aquele que eu achar que é», disse ele.