A Nova Zelândia está a considerar o reconhecimento de um estado palestiniano, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Winston Peters, na segunda-feira.

O gabinete do primeiro-ministro, Christopher Luxon, tomaria uma decisão formal em setembro e apresentaria a abordagem do governo na Semana dos Líderes da ONU, afirma.

Vários países, incluindo Austrália, Grã-Bretanha e Canadá, anunciaram nas últimas semanas que reconhecerão um estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro.

Peters disse que, embora alguns dos parceiros próximos da Nova Zelândia tenham optado por reconhecer um estado palestiniano, a Nova Zelândia tem uma política externa independente.

"Pretendemos ponderar cuidadosamente a questão e depois agir de acordo com os princípios, valores e interesse nacional da Nova Zelândia", disse Peters numa declaração.

O governo precisava de avaliar se estava a ser feito progresso suficiente para que os territórios palestinianos se tornassem um estado viável e legítimo para que a Nova Zelândia concedesse reconhecimento.