A Nova Zelândia está a considerar o reconhecimento de um estado palestiniano, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Winston Peters, na segunda-feira.
O gabinete do primeiro-ministro, Christopher Luxon, tomaria uma decisão formal em setembro e apresentaria a abordagem do governo na Semana dos Líderes da ONU, afirma.
Vários países, incluindo Austrália, Grã-Bretanha e Canadá, anunciaram nas últimas semanas que reconhecerão um estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro.
Peters disse que, embora alguns dos parceiros próximos da Nova Zelândia tenham optado por reconhecer um estado palestiniano, a Nova Zelândia tem uma política externa independente.
"Pretendemos ponderar cuidadosamente a questão e depois agir de acordo com os princípios, valores e interesse nacional da Nova Zelândia", disse Peters numa declaração.
O governo precisava de avaliar se estava a ser feito progresso suficiente para que os territórios palestinianos se tornassem um estado viável e legítimo para que a Nova Zelândia concedesse reconhecimento.
"A Nova Zelândia tem deixado claro há algum tempo que o nosso reconhecimento de um estado palestiniano é uma questão de quando, não se", acrescentou Peters.
O anúncio surge quando o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o seu país reconhecerá um estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro.
"A Austrália reconhecerá o direito do povo palestiniano a um estado próprio", disse aos jornalistas, acrescentando que é a única forma de a paz ser "permanente".
"Há um momento de oportunidade aqui, e a Austrália trabalhará com a comunidade internacional para aproveitá-lo", disse aos jornalistas.
Vários países, incluindo França, Grã-Bretanha e Canadá, anunciaram planos para reconhecer a condição de Estado para os palestinianos desde 7 de outubro de 2023.