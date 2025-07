Pelos menos duas pessoas morreram em Nova Jersey durante as cheias repentinas, enquanto grandes tempestades assolaram a área da cidade de Nova Iorque, submergindo carros e inundando estações de metro.

A chuva intensa provocou perturbações generalizadas nos transportes nos aeroportos, autoestradas e nos caminhos-de-ferro da região na terça-feira.

Mais de 5 cm de chuva foram registados numa única hora no Central Park de Manhattan, o segundo maior para um período de 60 minutos na história, segundo o presidente da câmara municipal Eric Adams.

Vídeos mostraram inundações em várias estações de metro na segunda-feira à noite, incluindo um géiser de água a saltar para uma estação no West Side de Manhattan.

As autoridades disseram que o sistema de metro foi simplesmente sobrecarregado pela quantidade de chuva em um período muito curto.

O sistema de esgotos antiquado consegue lidar com cerca de 4,44 cm de chuva por hora, disse Rohit Aggarwala, comissário de proteção ambiental da cidade, aos jornalistas na terça-feira, comparado com uma taxa de mais de 4 polegadas por hora no pico da tempestade.

"Provavelmente não me recordo de ter visto esse nível de chuva antes", disse Adams.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou estado de emergência e disse que duas pessoas morreram em Plainfield, quando o seu veículo foi arrastado pelas águas da cheia.

As vítimas foram encontradas num carro submerso, disse Murphy aos jornalistas.

Murphy disse que alguns locais receberam 15,25 cm de chuva em menos de 2,5 horas e que pareceu que alguns locais sofreram inundações pela primeira vez.