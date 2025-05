O Papa Francisco, chefe da Igreja Católica Romana desde 2013, que defendia os direitos dos palestinianos, morreu esta segunda-feira, anunciou o cardeal Kevin Ferrell, camerlengo do Vaticano. Tinha 88 anos.

“Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja”, disse Farrell no anúncio.

Como líder espiritual de quase 1,4 mil milhões de católicos romanos, que constituem o maior dos três principais ramos do cristianismo, Francisco conquistou a simpatia dos muçulmanos de todo o mundo pelos seus repetidos apelos para um cessar-fogo durante a guerra genocida de Israel em Gaza, que matou mais de 51.200 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, entre outubro de 2023 e abril de 2025.

"Foi muito franco e consistente no seu apelo a um cessar-fogo, ao fim da violência e a uma ajuda humanitária robusta para chegar aos palestinianos em Gaza. Continuou a defender a posição de que os palestinianos têm direito à igualdade e à autodeterminação", afirma a Dra. Jordan Denari Duffner, especialista em estudos religiosos sediado nos EUA e autor de livros sobre o diálogo católico-muçulmano, a islamofobia e a discriminação antimuçulmana.

“O Papa foi uma voz moral muito importante, que recordou aos católicos, em particular, o que a nossa fé nos diz sobre a necessidade de promover a justiça e a paz”, afirma à TRT World.

O Vaticano tem defendido a solução de dois Estados desde muito antes de Francisco assumir a autoridade papal. Por exemplo, o Papa São João Paulo II, que dirigiu a Igreja Católica Romana de 1978 a 2005, foi tudo menos reticente ao expressar a sua simpatia pela causa palestiniana.

A Igreja Católica Romana reconheceu formalmente o estado da Palestina de acordo com as fronteiras anteriores a 1967, em fevereiro de 2013 - uma medida que “desapontou” o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.

Duffner, que está actualmente a escrever um livro sobre o Papa Francisco e o Islão, diz que o falecido pontífice era movido pela sua crença de que os palestinianos estavam a sofrer injustiça e mereciam igualdade com os seus vizinhos israelitas.

Os papas são geralmente cautelosos ao tomar partido em conflitos globais, mas Francisco nunca poupou palavras ao expressar a sua posição sobre o bombardeamento indiscriminado de Israel em Gaza durante 16 meses.

O Papa expressava frequentemente a sua dor ao pensar em Gaza “com tanta crueldade, com a metralhadora a matar crianças, com o bombardeamento de escolas e hospitais... Quanta crueldade!”

Nos primeiros dias da guerra genocida de Israel, Francisco apelou a um cessar-fogo imediato. “Por favor, parem com os ataques e com as armas”, disse, acrescentando que a guerra só levava à ‘morte e ao sofrimento de pessoas inocentes’.

“A guerra é sempre uma derrota! Todas as guerras são uma derrota!”

Quando um ataque aéreo israelita atingiu a Igreja Ortodoxa Grega Porphyrius em Gaza, a 19 de outubro de 2023, matando pelo menos 18 civis palestinianos que ali se tinham abrigado, Francisco exigiu que Israel pusesse rapidamente fim à guerra.

“Estou a pensar na grave situação humanitária em Gaza... Reitero o meu apelo para que se abram espaços, para que a ajuda humanitária continue a chegar...”

Enquanto Israel lançava mísseis sobre Gaza, o Papa Francisco decidiu estabelecer uma comunicação directa com a comunidade cristã sitiada em Gaza. Fazia chamadas telefónicas noturnas para a Igreja da Sagrada Família, a única igreja católica em Gaza, para oferecer orações e palavras de encorajamento aos cristãos e muçulmanos abrigados dentro dos seus muros.

O Padre Gabriel Romanelli, pároco de Gaza, disse que a comunidade sitiada se fortaleceu com o apoio inabalável do Papa, no meio da escassez de água, alimentos e material médico.

A paróquia albergou menos de 500 pessoas, incluindo três padres, cinco freiras e 58 pessoas com deficiência. A maioria das pessoas que se abrigaram na paróquia eram muçulmanos e crianças que necessitavam de cuidados especiais.

Segundo Duffner, Francisco manteve-se em contacto com o padre e a congregação de Gaza através de telefonemas diários “mesmo a partir da sua cama de hospital”.

“O ensinamento católico é muito claro: sempre que pessoas inocentes estão a ser alvo de ataques, quando não há comida, quando não há abrigo adequado, quando as instalações médicas estão a ser destruídas, temos a responsabilidade de falar com força em defesa daqueles que estão a sofrer”, afirma.

“Penso que o Papa Francisco viveu isso mesmo na forma como reagiu à situação em Gaza e depois às injustiças mais amplas que se verificam em Israel e na Palestina”, afirma.

Francisco era excepcionalmente pró-Palestina?

O papa encontrou-se também com familiares de palestinianos que foram mortos por Israel em Gaza. “Isto já não é guerra, isto é terrorismo”, comentou o Papa após o encontro.

Shireen Halil, uma mulher palestiniana e cristã de Belém que fazia parte do grupo que apelou ao pontífice, disse à imprensa que ela e outros se sentiram “surpreendidos” com a quantidade de informação que o Papa Francisco tinha sobre a guerra de Gaza.

Duffner diz que houve “muita continuidade” entre Francisco (2013-2025) e os seus antecessores imediatos - o Papa Bento XVI (2005-2013), o Papa João Paulo II (1978-2005) e o Papa Paulo VI (1963-1978) - na questão da Palestina.

“Desde os anos 40, o Vaticano tem defendido a posição de que os palestinianos merecem a autodeterminação e um Estado próprio. Penso que isto é algo que atravessa não só o papado de Francisco, mas também o dos seus antecessores”, afirma.

No entanto, Francisco distingue-se em termos de defesa vocal dos palestinianos, sobretudo porque viveu a guerra de Israel que provocou “um nível de violência sem precedentes” em Gaza.

“De certa forma, a retórica de Francisco teve de ser mais direta e forte do que a dos seus antecessores, simplesmente devido à situação em que nos encontramos”.