O Vice-ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Nuh Yilmaz, fará uma declaração oral no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) na quarta-feira, de acordo com fontes diplomáticas.

As fontes disseram que Yilmaz falará como parte dos procedimentos consultivos sobre as responsabilidades de Israel para com a ONU, organizações internacionais e países terceiros nos territórios palestinianos ocupados.

A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução em 19 de dezembro de 2024, solicitando ao TIJ que emitisse um parecer consultivo sobre as consequências jurídicas das acções de Israel nos Territórios Palestinianos Ocupados, incluindo Jerusalém Oriental.

A resolução centra-se nas obrigações de Israel ao abrigo do direito internacional.

A resolução foi co-apresentada por um total de 52 países, incluindo a Türkiye.

Na sequência da resolução, o TIJ convidou a ONU, os seus estados membros e o Estado da Palestina (que detém o estatuto de observador) a apresentarem declarações escritas e orais.

A Türkiye apresentou a sua declaração escrita em 27 de fevereiro.

No total, 45 países e organizações internacionais enviaram declarações escritas.

A Organização de Cooperação Islâmica, a Liga Árabe e a União Africana também foram autorizadas a participar no processo após terem apresentado pedidos formais.

O TIJ agendou audiências orais entre 28 de abril e 2 de maio.

Durante as audiências, espera-se que 44 países e organizações façam declarações orais.

O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Yilmaz, apresentará a declaração da Türkiye na quarta-feira, às 16 horas locais (1300GMT).

O TIJ é o principal órgão judicial da ONU

Resolve litígios entre estados e emite pareceres consultivos sobre questões jurídicas apresentadas pela Assembleia Geral da ONU ou por outros organismos autorizados da ONU.

Todos os estados membros da ONU são partes no Estatuto do TIJ e podem intentar acções judiciais perante o Tribunal.

No entanto, apenas órgãos e agências específicos da ONU podem solicitar pareceres consultivos.