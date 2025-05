A situação das comunidades cristãs em Gaza, na Cisjordânia ocupada e, até esta semana, no Líbano, tornou-se uma questão premente no meio do conflito mais vasto no Médio Oriente. Enquanto Israel prossegue as suas campanhas genocidas e as suas políticas de ocupação, os cristãos árabes enfrentam uma perseguição generalizada, a asfixia económica e a deslocação, o que suscita grandes preocupações quanto à sua sobrevivência e à preservação dos seus bens culturais.

Para além do inevitável custo humano da violência, há também a destruição literal do património cultural e religioso de um povo. No sul do Líbano, as forças israelitas profanaram uma igreja na aldeia cristã de Deir Mimas, enquanto os bombardeamentos aéreos destruíram a segunda igreja evangélica mais antiga da Síria e do Líbano.

Estas ações direccionadas aos cristãos árabes, uma comunidade minoritária com raízes profundas e históricas na região, fazem parte dos hábitos do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu.

Belém, que se crê ser o local de nascimento de Jesus Cristo e um símbolo da rica história do cristianismo, é um exemplo disso mesmo. Os cristãos palestinianos da cidade há muito que sofrem com as restrições económicas e sociais impostas pela ocupação israelita. Em 2024, o governo israelita impôs impostos adicionais às igrejas e instituições cristãs em Jerusalém e noutras cidades palestinianas. Estes impostos, que violam o direito internacional, agravaram as dificuldades económicas da comunidade cristã, obrigando muitos a abandonar as suas casas ancestrais.

Entretanto, os colonos israelitas ilegais confiscaram terras aos cristãos palestinianos na Cisjordânia ocupada, deixando inúmeras famílias sem casa. Esta situação, aliada à falta de intervenção internacional, faz com que os cristãos palestinianos tenham de se defender sozinhos da deslocação sistemática e da manipulação demográfica. E há mais.

Os planos demográficos de Netanyahu

As políticas de Netanyahu suscitaram preocupações quanto ao facto de os cristãos árabes estarem a ser deliberadamente marginalizados. O plano de colonização para 2024, apresentado pelo Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, visa ligar os colonizadores ilegais israelitas do bloco de Gush Etzion a Jerusalém e invadir terras palestinianas, incluindo as poucas aldeias cristãs que restam na Cisjordânia.

O plano não só desloca os residentes cristãos, como também altera a identidade religiosa e cultural destas zonas. Por exemplo, o vale de Al-Makhrur, um dos poucos redutos cristãos da região, corre o risco de ser engolido pela expansão dos colonizadores. O silêncio de Netanyahu perante estas políticas revela a sua cumplicidade numa estratégia mais vasta de deslocação forçada e de engenharia demográfica que ameaça apagar a presença cristã na Palestina.

Apesar destes desenvolvimentos preocupantes, as reações internacionais têm sido, em grande medida, silenciosas. As Nações Unidas aprovaram resoluções que condenam a ocupação dos territórios palestinianos por Israel, mas não deram seguimento com sanções concretas ou acções coordenadas. Esta falta de responsabilidade permite que os abusos contra os cristãos árabes continuem e reforça a preocupante dualidade de critérios com que a comunidade mundial trata as violações dos direitos humanos.

Esta situação tem atraído a atenção dos líderes mundiais de tempos a tempos. No final de 2024, o Papa Francisco apelou a uma investigação sobre o que descreveu como um “potencial” genocídio em Gaza. Mas caracterizar a crise como “potencial” é não reconhecer a dura realidade: Os cristãos árabes estão a enfrentar uma perseguição sistemática que preenche os critérios para crimes contra a humanidade, como evidenciado pelos mandados de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI) emitidos contra Netanyahu e outros representantes israelitas.

Agenda internacional de genocídio contra os cristãos

A perseguição dos cristãos árabes não se limita a Gaza e à Cisjordânia. Continua a ser parte integrante da estratégia internacional de Netanyahu para exterminar os cristãos árabes, vista como parte da “questão árabe” mais alargada que ele insinuou em Israel antes do genocídio de Gaza. No Líbano, onde os cristãos constituem pouco menos de metade da população, a ação militar israelita tem devastado zonas de maioria cristã desde há um ano, tendo-se intensificado nos últimos dois meses antes do cessar-fogo desta semana. Beirute Oriental e a costa norte do Monte Líbano foram gravemente danificadas pelos bombardeamentos israelitas. As igrejas, símbolos vitais da identidade cristã libanesa, foram destruídas, o que contribuiu para a erosão do tecido cultural e religioso da sociedade.

É de salientar que estes ataques a zonas cristãs não estavam ligados a objetivos militares, como, por exemplo, atingir o Hezbollah.

Muitos cristãos libaneses, incluindo figuras políticas proeminentes como Samir Geagea, do Partido das Forças Libanesas, condenaram publicamente as ações do Hezbollah. Este facto enfraquece as alegações de que os bombardeamentos eram necessários para a segurança nacional israelita e aponta, pelo contrário, para uma campanha deliberada contra os cristãos árabes.

Perseguição interna em Israel

Os desafios enfrentados pelos cristãos árabes estendem-se aos que vivem dentro das fronteiras de Israel. Um relatório de 2024 do Centro Rossing, sediado em Jerusalém, documentou o assédio generalizado e os danos materiais contra os cristãos israelitas, a maioria dos quais é de origem árabe. Grupos sionistas ultra-ortodoxos têm estado envolvidos em actos de intimidação e violência, incluindo a interrupção de serviços religiosos.

O Governo israelita tem mostrado pouco interesse em abordar estas questões. Ao não tomar medidas contra os perpetradores, o governo de Netanyahu deu um sinal de aprovação tácita de tal comportamento.

Esta indiferença reflecte uma agenda mais vasta de supremacia sionista na sociedade israelita que marginaliza não só os muçulmanos mas também os cristãos.

Para a comunidade internacional, isto cria um imperativo moral de responsabilizar Israel pelas suas acções. O isolamento diplomático, as sanções económicas e as restrições militares são instrumentos necessários para evitar estas violações e garantir justiça às comunidades afectadas.

Infelizmente, as respostas globais continuam a ser inadequadas. A situação dos cristãos árabes em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano sublinha a necessidade urgente de uma resposta internacional unificada para proteger os seus direitos e o seu património. Estas comunidades não são apenas vítimas da guerra, mas também de políticas deliberadas que visam erradicar a sua existência.

Há séculos que os cristãos árabes são parte integrante do mosaico cultural e religioso do Oriente Médio. A proteção destas comunidades não é apenas uma questão de justiça, mas também um testemunho da rica história de coexistência da região. A questão é saber se a comunidade mundial estará à altura do desafio ou se continuará a ignorar o seu sofrimento.