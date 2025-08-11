GUERRA EM GAZA
Quatro estados-membros do Conselho de Segurança da ONU denunciam plano de Israel para anexar Gaza
A Rússia condena a decisão de Israel e considera o seu plano como uma "violação grosseira" do direito internacional, enquanto a China, Reino Unido e França se opuseram fortemente ao plano.
O genocídio de Israel deixou a maior parte do enclave em ruínas. / AP
11 de agosto de 2025

Quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU condenaram o plano de Israel para ocupar Gaza durante uma reunião de emergência, sendo apenas os EUA a apoiar as ações israelitas.

A Rússia, China, Reino Unido e França opuseram-se fortemente no domingo à aprovação pelo Gabinete de Guerra israelita do plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para ocupar totalmente Gaza e deslocar palestinianos do norte para o sul.

O representante permanente-adjunto da Rússia, Dmitry Polyanskiy, chamou à decisão de "uma violação grosseira do direito internacional" que mostra "desrespeito flagrante pelos apelos da comunidade internacional".

A Rússia acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Sa'ar, de hipocrisia, alegando que ele sabia sobre a decisão do Gabinete durante a sua comparência no Conselho de Segurança na terça-feira passada enquanto expressava preocupação pelos refréns.

O representante permanente da China na ONU, Fu Cong, instou Israel a "parar imediatamente esta jogada perigosa", declarando: "Gaza pertence ao povo palestiniano. É parte integrante do território palestiniano."

Enfatizou que "qualquer ação que procure alterar a sua estrutura demográfica e territorial deve ser recebida com a máxima rejeição e resistência."

A China alertou contra "a ilusão da supremacia militar" e exigiu que Israel cumpra as obrigações sob o direito humanitário internacional abrindo passagens fronteiriças e levantando restrições à ajuda.

'O plano de Israel não é uma forma de resolver a crise'

O representante permanente-adjunto do Reino Unido, James Kariuk, disse que a decisão estava "errada" e alertou: "Expandir operações militares não fará nada para pôr fim a este conflito. Não garantirá a libertação dos reféns."

Kariuk disse que o plano de Israel não é uma forma de resolver a crise, mas apenas aprofundará o sofrimento dos palestinianos e aumentará o derramamento de sangue. Instou Israel a levantar o bloqueio à entrega de ajuda a Gaza.

O representante permanente-adjunto da França, Jay Dharmadhikari, apelou a Israel para reverter a decisão, declarando que a França tem "firme oposição a qualquer plano para a ocupação, anexação e colonização da Faixa de Gaza."

"A implementação da decisão do governo israelita não contribuirá de forma alguma para a segurança de Israel e dos seus nacionais", afirmou.

EUA mantêm apoio

Em contraste, a representante-adjunta interina dos EUA, Dorothy Shea, defendeu o "direito de Israel de se defender."

Culpou a "intransigência" do Hamas pelos problemas na região, alegando que o grupo "recusa aceitar um cessar-fogo", apesar de relatórios documentados de que Netanyahu obstruiu acordos de cessar-fogo.

Na sexta-feira, o Gabinete de Guerra de Israel aprovou o "plano gradual" de Netanyahu para ocupar totalmente Gaza e deslocar palestinianos do norte para o sul.

Israel matou mais de 61.400 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua carnificina na Gaza sitiada.

Cerca de 11.000 palestinianos receiam estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

Especialistas, contudo, sustentam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza reportaram, estimando que possa rondar os 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e deslocou praticamente toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.

