Quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU condenaram o plano de Israel para ocupar Gaza durante uma reunião de emergência, sendo apenas os EUA a apoiar as ações israelitas.

A Rússia, China, Reino Unido e França opuseram-se fortemente no domingo à aprovação pelo Gabinete de Guerra israelita do plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para ocupar totalmente Gaza e deslocar palestinianos do norte para o sul.

O representante permanente-adjunto da Rússia, Dmitry Polyanskiy, chamou à decisão de "uma violação grosseira do direito internacional" que mostra "desrespeito flagrante pelos apelos da comunidade internacional".

A Rússia acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Sa'ar, de hipocrisia, alegando que ele sabia sobre a decisão do Gabinete durante a sua comparência no Conselho de Segurança na terça-feira passada enquanto expressava preocupação pelos refréns.

O representante permanente da China na ONU, Fu Cong, instou Israel a "parar imediatamente esta jogada perigosa", declarando: "Gaza pertence ao povo palestiniano. É parte integrante do território palestiniano."

Enfatizou que "qualquer ação que procure alterar a sua estrutura demográfica e territorial deve ser recebida com a máxima rejeição e resistência."

A China alertou contra "a ilusão da supremacia militar" e exigiu que Israel cumpra as obrigações sob o direito humanitário internacional abrindo passagens fronteiriças e levantando restrições à ajuda.

'O plano de Israel não é uma forma de resolver a crise'

O representante permanente-adjunto do Reino Unido, James Kariuk, disse que a decisão estava "errada" e alertou: "Expandir operações militares não fará nada para pôr fim a este conflito. Não garantirá a libertação dos reféns."

Kariuk disse que o plano de Israel não é uma forma de resolver a crise, mas apenas aprofundará o sofrimento dos palestinianos e aumentará o derramamento de sangue. Instou Israel a levantar o bloqueio à entrega de ajuda a Gaza.

O representante permanente-adjunto da França, Jay Dharmadhikari, apelou a Israel para reverter a decisão, declarando que a França tem "firme oposição a qualquer plano para a ocupação, anexação e colonização da Faixa de Gaza."