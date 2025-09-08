MUNDO
Trump: "Líderes europeus visitarão os EUA esta semana para discutir a guerra Rússia-Ucrânia"
Trump diz que falará com o Presidente russo Vladimir Putin em breve.
O Presidente americano Donald Trump fala à imprensa no aeroporto La Guardia, em Nova Iorque. / Reuters
8 de setembro de 2025

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que líderes europeus individuais visitarão os Estados Unidos na segunda ou terça-feira para discutir como resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Ao falar com repórteres após regressar do US Open em Nova Iorque, Trump também mencionou que conversaria em breve com o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Certos líderes europeus vêm ao nosso país na segunda ou terça-feira individualmente", disse Trump.

Não ficou claro a quem Trump se referia, e a Casa Branca não respondeu até ao momento a um pedido de mais detalhes.

Trump acrescentou que estava "descontente" com a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, após ser questionado por repórteres sobre um grande ataque aéreo russo ocorrido na madrugada de domingo, que, segundo autoridades ucranianas, teria incendiado o principal edifício governamental em Kiev.

No entanto, mais uma vez expressou confiança de que a guerra seria resolvida em breve.

"A situação entre a Rússia e a Ucrânia: nós vamos resolver isso", afirmou Trump.

