O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que líderes europeus individuais visitarão os Estados Unidos na segunda ou terça-feira para discutir como resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Ao falar com repórteres após regressar do US Open em Nova Iorque, Trump também mencionou que conversaria em breve com o Presidente russo, Vladimir Putin.
"Certos líderes europeus vêm ao nosso país na segunda ou terça-feira individualmente", disse Trump.
Não ficou claro a quem Trump se referia, e a Casa Branca não respondeu até ao momento a um pedido de mais detalhes.
Trump acrescentou que estava "descontente" com a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, após ser questionado por repórteres sobre um grande ataque aéreo russo ocorrido na madrugada de domingo, que, segundo autoridades ucranianas, teria incendiado o principal edifício governamental em Kiev.
No entanto, mais uma vez expressou confiança de que a guerra seria resolvida em breve.
"A situação entre a Rússia e a Ucrânia: nós vamos resolver isso", afirmou Trump.