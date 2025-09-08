O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que líderes europeus individuais visitarão os Estados Unidos na segunda ou terça-feira para discutir como resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Ao falar com repórteres após regressar do US Open em Nova Iorque, Trump também mencionou que conversaria em breve com o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Certos líderes europeus vêm ao nosso país na segunda ou terça-feira individualmente", disse Trump.

Não ficou claro a quem Trump se referia, e a Casa Branca não respondeu até ao momento a um pedido de mais detalhes.