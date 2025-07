Três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um comboio regional de passageiros descarrilou numa área arborizada no sudoeste da Alemanha, informou a polícia.

Cerca de 100 passageiros estavam a bordo do comboio quando o acidente ocorreu por volta das 18h10 de domingo, próximo da cidade de Riedlingen, no estado de Baden-Wuerttemberg.

As autoridades não quiseram detalhar o número de feridos ou a gravidade dos ferimentos, embora o tabloide Bild tenha citado socorristas que afirmaram que havia 50 feridos.

A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn confirmou várias mortes e muitos feridos. Dois vagões do comboio descarrilaram “por razões ainda desconhecidas”, acrescentou.

As autoridades estão atualmente a investigar as circunstâncias do acidente, informou a operadora, e o tráfego foi suspenso num trecho de 40 quilómetros da rota.

Os media alemães relataram que um deslizamento de terra pode ter causado o acidente, tendo em conta que tempestades severas atingiram a região, de acordo com os serviços meteorológicos.

O comboio de passageiros estava a viajar da cidade alemã de Sigmaringen para a cidade de Ulm quando descarrilou numa área florestal.

Infraestrutura ferroviária desatualizada

Numa publicação nas redes sociais, o chanceler alemão Friedrich Merz expressou as suas condolências às famílias das vítimas.

“Estou em contato próximo com o Ministro do Interior e o Ministro dos Transportes e pedi que apoiem as equipes de resgate com todos os meios disponíveis”, disse Merz no X.

“Lamentamos as vítimas. Expresso as minhas condolências aos seus familiares.”

Imagens do local do acidente mostraram vagões de comboio amarelos e cinzas deitados de lado, enquanto bombeiros e serviços de emergência tentavam chegar aos passageiros.

De acordo com a emissora local SWR, helicópteros chegaram logo após o acidente para transportar os feridos para hospitais da região, e médicos de emergência de hospitais próximos foram acionados.

O transporte ferroviário alemão é regularmente criticado pelos passageiros pela sua infraestrutura desatualizada, sendo que os utilizadores sofrem com frequentes atrasos dos comboios e vários problemas técnicos.

O governo prometeu investir vários milhões de euros nos próximos anos, em particular para modernizar a infraestrutura.

Em junho de 2022, um comboio descarrilou perto de um resort alpino na Baviera, no sul da Alemanha, matando quatro pessoas e ferindo dezenas.

O acidente ferroviário mais mortal da Alemanha ocorreu em 1998, quando um comboio de alta velocidade operado pela estatal Deutsche Bahn descarrilou em Eschede, na Baixa Saxônia, matando 101 pessoas.