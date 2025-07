O Ministro do Comércio da China e o responsável pelo comércio da União Europeia tiveram uma discussão “franca e aprofundada” sobre a cooperação económica e comercial, bem como sobre outras questões que ambas as partes enfrentam, disse o ministério chinês na quarta-feira.

O apelo surge dias antes da cimeira entre a China e a UE, na quinta-feira, em Pequim, quando os líderes da UE planeiam pressionar a China sobre o fornecimento de terras raras e a guerra na Ucrânia.

O Ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, conversaram por videochamada na terça-feira, durante a qual Wang transmitiu também declarações solenes sobre a inclusão, pela UE, de dois bancos chineses sob as suas sanções contra a Rússia.

A China classificou de “infundadas” as acusações da UE contra as duas instituições financeiras e afirmou opor-se às sanções unilaterais que carecem de fundamento no direito internacional.

O 18.º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, adotado em meados de julho de 2025, marcou a primeira inclusão na sua lista negra de instituições financeiras de países terceiros não russas, dois bancos regionais chineses.

A UE acusou o Suifenhe Rural Commercial Bank e o Heihe Rural Commercial Bank, ambos localizados perto da fronteira da China com a Rússia, de facilitarem a evasão de Moscovo às restrições ocidentais.