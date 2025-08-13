As forças israelitas invadiram duas cidades no norte de Quneitra, no sudoeste da Síria, na mais recente violação da soberania do país.
A televisão estatal síria Alikhbaria Syria TV afirmou numa publicação no X que “uma patrulha das forças de ocupação israelitas entrou na cidade de Turnejeh, a norte de Quneitra”.
Acrescentou que a patrulha “parou na praça da cidade antes de continuar em direção à cidade de Hader, no norte da zona rural de Quneitra”, sem fornecer mais detalhes.
O canal também informou que outro comboio militar israelita se deslocou de Tel al-Ahmar al-Gharbi para os arredores da aldeia de Al-Asbah, no sul da zona rural de Quneitra, em meio à expectativa dos residentes.
Após a queda do regime de Bashar al-Assad no final de 2024, Israel expandiu a sua ocupação dos Montes Golã sírios, tomando a zona tampão desmilitarizada, uma medida que violou o acordo de retirada de 1974 com a Síria.
Israel também lançou centenas de ataques aéreos contra instalações e recursos militares em toda a Síria, incluindo caças, sistemas de mísseis e instalações de defesa aérea, de acordo com relatos.