As forças israelitas invadiram duas cidades no norte de Quneitra, no sudoeste da Síria, na mais recente violação da soberania do país.

A televisão estatal síria Alikhbaria Syria TV afirmou numa publicação no X que “uma patrulha das forças de ocupação israelitas entrou na cidade de Turnejeh, a norte de Quneitra”.

Acrescentou que a patrulha “parou na praça da cidade antes de continuar em direção à cidade de Hader, no norte da zona rural de Quneitra”, sem fornecer mais detalhes.