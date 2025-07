Um juiz federal negou um pedido da administração Trump para que fossem divulgadas as transcrições das investigações do Grande Júri que envolveram o financeiro Jeffrey Epstein, na Florida, considerando que o limiar legal para a divulgação de tais registos não tinha sido cumprido.

O juiz distrital dos EUA Robin Rosenberg, que preside em West Palm Beach, disse na quarta-feira que o material do grande júri de 2005 e 2007 não se enquadrava em nenhuma das excepções que permitiriam a divulgação ao abrigo da lei federal.

Nome de Trump nos arquivos de Epstein

A decisão surge no meio de uma nova análise do caso, na sequência de uma notícia do Wall Street Journal que afirmava que o Presidente Donald Trump tinha sido informado no início do ano de que o seu nome figurava nos arquivos confidenciais do Departamento de Justiça sobre Epstein.

Citando altos funcionários do governo, o relatório afirma que a Procuradora-Geral Pam Bondi e o seu adjunto informaram Trump em maio na Casa Branca.

Alegadamente, disseram-lhe que, embora o seu nome e os de muitos outros indivíduos de alto nível fossem mencionados, a informação baseava-se no que os funcionários descreveram como “boatos não verificados”.

O relatório dizia ainda que os funcionários do Departamento de Justiça não tencionavam divulgar mais documentos relacionados com Epstein devido à presença de informações sobre abuso de menores e vítimas sensíveis.

A Casa Branca condenou rapidamente o artigo do Wall Street Journal como “notícia falsa”.

Fotos e vídeos recém-descobertos

O jornal publicou o seu relatório horas depois de o tribunal da Florida ter bloqueado a tentativa do Departamento de Justiça de tornar públicos os registos do grande júri. Um pedido de registo semelhante continua pendente em Nova Iorque.

Entretanto, na terça-feira, a CNN divulgou imagens e fotografias recentemente descobertas que mostram Trump a conviver com Epstein, alimentando ainda mais o interesse público no caso.

Epstein morreu em 2019 numa cela da prisão de Nova Iorque, enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual.

A sua morte foi considerada um suicídio, embora tenha provocado teorias da conspiração generalizadas devido aos seus laços com figuras proeminentes da política, negócios e entretenimento.