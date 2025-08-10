Centenas de milhares de manifestantes na Türkiye e países europeus realizaram marchas em solidariedade com os palestinianos em Gaza, exigindo um fim à carnificina de Israel no enclave.
Dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina reuniram-se na Praça Beyazit de Istambul no sábado à noite, após as orações da tarde, para expressar a sua oposição ao genocídio contínuo de Israel e à fome forçada em Gaza.
A manifestação, que incluiu tanto organizações não governamentais como muitos membros do público, prosseguiu com uma marcha em direção à histórica Mesquita de Ayasofya (Santa Sofıa).
Os britânicos também saíram às ruas em Londres no sábado para protestar contra os ataques e exigir um cessar-fogo imediato como parte da 30ª Marcha Nacional pela Palestina.
Centenas de milhares marcharam em direção ao Gabinete do Primeiro-Ministro a partir da central Russell Square sob o tema: "Parem de Matar Gaza à Fome."
A Campanha de Solidariedade com a Palestina (PSC), uma das organizadoras das marchas pró-Palestina a nível nacional, escreveu no X antes do protesto que Israel está a matar palestinianos em Gaza à fome. "O nosso governo deve tomar medidas para acabar com o genocídio de Israel", afirmou.
Carregando bandeiras palestinianas, a multidão gritando slogans, incluindo um que criticou o governo britânico "por ser cúmplice" no genocídio.
Suécia, Países Baixos
Centenas de pessoas protestaram em Estocolmo contra os planos israelitas de ocupar Gaza.
Os manifestantes reuniram-se na área de Odenplan com vários cartazes que denunciaram os ataques israelitas e o apoio dos EUA a Israel.
Os manifestantes marcharam posteriormente em direção ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O gabinete de guerra de Israel aprovou os planos de ocupação amplamente contestados do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na madrugada de sexta-feira.
Muitos também saíram às ruas em Amesterdão para protestar contra o plano e o apoio ocidental a Israel.
A manifestação exigiu entrega imediata e irrestrita de ajuda a Gaza.
Espanha, Suíça
Vários comícios pró-Palestina foram realizados em Espanha, incluindo Madrid, para protestar contra os ataques israelitas e a fome em Gaza.
Carregando bandeiras palestinianas, os manifestantes gritando "Fim ao genocídio" durante o protesto em Madrid.
Alguns bateram tachos e panelas para protestar contra a fome no enclave palestiniano sitiado.
Milhares reuniram-se no Jardin Anglais em Genebra para protestar contra a fome forçada e as mortes relacionadas em Gaza devido ao bloqueio israelita.
A multidão encenou um protesto sentado durante a manifestação enquanto protestava contra os ataques israelitas gritando em inglês, francês e árabe.
Carregando bandeiras palestinianas, os manifestantes bateram tachos e panelas para sensibilizar sobre a fome em Gaza.
A multidão também exigiu um fim ao apoio internacional à opressão israelita dos palestinianos.
O genocídio de Israel em Gaza
Israel matou mais de 61.300 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, até agora no enclave bloqueado desde 2023.
Cerca de 11.000 palestinianos receiam estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.
Especialistas, contudo, alegam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza reportaram, estimando que possa rondar os 200.000.
Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e deslocou praticamente toda a sua população.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.