GUERRA EM GAZA
3 min de leitura
Israel lança "uma nova armadilha sangrenta" para deslocar à força os palestinianos da Cidade de Gaza
O anúncio foi feito um dia depois de os meios de comunicação israelitas terem relatado que o exército se preparava para acelerar a sua ofensiva com o objetivo de ocupar a Cidade de Gaza.
Israel lança "uma nova armadilha sangrenta" para deslocar à força os palestinianos da Cidade de Gaza
Israel prepara a deslocação forçada dos civis na Cidade de Gaza em meio a uma ofensiva de reocupação. / AA
17 de agosto de 2025

O exército de Israel declarou que está a preparar-se para deslocar à força os palestinianos da Cidade de Gaza para a parte sul do enclave como parte do seu plano mais amplo de reocupar a Gaza, uma medida que tem atraído críticas internacionais generalizadas.

O porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, afirmou numa declaração que, a partir de domingo, o exército retomaria a autorização da entrada de tendas e equipamento de abrigo para palestinianos deslocados por quase dois anos de guerra.

Alegou que os mantimentos seriam trazidos "sob a supervisão das Nações Unidas e agências internacionais de socorro" através da passagem de Kerem Shalom no sul de Gaza após "inspecções minuciosas".

Nem a ONU nem os grupos de ajuda emitiram comentários imediatos.

O anúncio foi feito um dia depois de os meios de comunicação israelitas, incluindo a emissora pública KAN, terem relatado que o exército se preparava para acelerar a sua ofensiva com o objetivo de ocupar a Cidade de Gaza.

Haaretz e Yedioth Ahronoth disseram que as forças do exército receberam ordens para se prepararem para uma incursão terrestre em grande escala, mas não antes de setembro.

"As alegações israelitas sobre fornecer tendas aos civis não passam de uma tentativa flagrante de encobrir o crime de deslocamento forçado em massa que tem cometido desde o início do genocídio em Gaza", afirma Ismail Thawbteh, o director do Gabinete de Comunicação Social do Governo em Gaza, à Anadolu.

Recomendado

'Política sistemática'

Thawbteh alertou que a área que o exército israelita pretende designar para estas tendas abrigarem os civis deslocados poderá tornar-se "uma nova armadilha sangrenta", semelhante ao que aconteceu na área de al-Mawasi, a oeste de Rafah e Khan Younis no sul de Gaza, onde mais de 1,5 milhões de pessoas foram concentradas nos últimos meses.

"O deslocamento forçado de civis sob ocupação constitui um crime de guerra e um crime contra a humanidade sob a Quarta Convenção de Genebra e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional."

Thawbteh disse que a transferência planeada de civis faz parte de uma "política sistemática para esvaziar Gaza dos seus residentes e substituir o direito de regresso voluntário e seguro por uma realidade imposta de tendas e áreas isoladas".

Na quarta-feira, o Chefe do Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, aprovou aquilo a que chamou a "ideia central" do plano de reocupação de Israel, incluindo um assalto ao bairro de Zeitoun no sul da Cidade de Gaza, onde a 99ª Divisão do exército já foi destacada.

Na semana passada, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou o plano do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para reocupar totalmente Gaza, desencadeando indignação internacional e protestos domésticos que advertiram que equivalia a uma "sentença de morte" para os reféns israelitas detidos no enclave.

O plano prevê começar com a tomada da Cidade de Gaza deslocando quase 1 milhão de residentes para o sul, cercando a cidade e depois realizando incursões nos seus bairros.

Uma segunda fase envolveria retomar os campos de refugiados no centro de Gaza, grande parte dos quais já foi reduzida a escombros.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us