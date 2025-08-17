O exército de Israel declarou que está a preparar-se para deslocar à força os palestinianos da Cidade de Gaza para a parte sul do enclave como parte do seu plano mais amplo de reocupar a Gaza, uma medida que tem atraído críticas internacionais generalizadas.

O porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, afirmou numa declaração que, a partir de domingo, o exército retomaria a autorização da entrada de tendas e equipamento de abrigo para palestinianos deslocados por quase dois anos de guerra.

Alegou que os mantimentos seriam trazidos "sob a supervisão das Nações Unidas e agências internacionais de socorro" através da passagem de Kerem Shalom no sul de Gaza após "inspecções minuciosas".

Nem a ONU nem os grupos de ajuda emitiram comentários imediatos.

O anúncio foi feito um dia depois de os meios de comunicação israelitas, incluindo a emissora pública KAN, terem relatado que o exército se preparava para acelerar a sua ofensiva com o objetivo de ocupar a Cidade de Gaza.

Haaretz e Yedioth Ahronoth disseram que as forças do exército receberam ordens para se prepararem para uma incursão terrestre em grande escala, mas não antes de setembro.

"As alegações israelitas sobre fornecer tendas aos civis não passam de uma tentativa flagrante de encobrir o crime de deslocamento forçado em massa que tem cometido desde o início do genocídio em Gaza", afirma Ismail Thawbteh, o director do Gabinete de Comunicação Social do Governo em Gaza, à Anadolu.