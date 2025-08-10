O Presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Tammy Bruce para o cargo de Representante-Adjunta do país nas Nações Unidas.
"Tenho o prazer de anunciar que estou a nomear Tammy Bruce, uma Grande Patriota, Personalidade Televisiva e Autora Best-seller, como a nossa próxima Representante-Adjunta dos Estados Unidos nas Nações Unidas, com o posto de Embaixadora", escreveu Trump nas redes sociais no sábado.
Parabenizou Bruce por "servir com distinção como Porta-voz do Departamento de Estado, onde fez um trabalho fantástico" e disse que ela "representará o nosso País brilhantemente nas Nações Unidas."
Bruce mais tarde agradeceu a Trump pela nomeação.
"Obrigada, Presidente Trump! Tão grata pela confiança do @POTUS ao nomear-me como Representante-Adjunta dos EUA na ONU", disse Bruce no X.
"Tive a honra de servir como Porta-voz do @StateDept, e agora sinto-me abençoada por, nas próximas semanas, o meu compromisso de promover a liderança e valores America First continuar no palco global neste novo cargo", acrescentou.
Quem é Bruce?
Bruce, antiga apresentadora de rádio conservadora, autora e comentadora política, tinha sido a porta-voz do Departamento de Estado desde que Trump regressou à presidência em janeiro.
A porta-voz nascida na Califórnia tem uma licenciatura em ciência política da Universidade do Sul da Califórnia, e foi galardoada com o Prémio Spirit of Lincoln dos Log Cabin Republicans em 2022, segundo o Departamento de Estado.
Nas últimas semanas, foi apanhada em águas turbulentas depois de um velho clip de uma entrevista sua na i24News de Israel ter ressurgido após os EUA atacarem o Irão em junho, na qual disse que os EUA são "o maior país do mundo, a seguir a Israel."
Defendeu as decisões de política externa da administração Trump, desde a repressão da imigração e revogações de vistos às respostas dos EUA à guerra da Rússia na Ucrânia e ao genocídio de Israel em Gaza, incluindo a defesa da controversa e amplamente condenada Fundação Humanitária de Gaza.
Bruce foi contribuidora política e comentadora na Fox News durante mais de 20 anos.
Também é autora de livros como "Fear Itself: Exposing the Left's Mind-Killing Agenda" que oferecem críticas aos liberais e pontos de vista de esquerda.