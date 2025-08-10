O Presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Tammy Bruce para o cargo de Representante-Adjunta do país nas Nações Unidas.

"Tenho o prazer de anunciar que estou a nomear Tammy Bruce, uma Grande Patriota, Personalidade Televisiva e Autora Best-seller, como a nossa próxima Representante-Adjunta dos Estados Unidos nas Nações Unidas, com o posto de Embaixadora", escreveu Trump nas redes sociais no sábado.

Parabenizou Bruce por "servir com distinção como Porta-voz do Departamento de Estado, onde fez um trabalho fantástico" e disse que ela "representará o nosso País brilhantemente nas Nações Unidas."

Bruce mais tarde agradeceu a Trump pela nomeação.

"Obrigada, Presidente Trump! Tão grata pela confiança do @POTUS ao nomear-me como Representante-Adjunta dos EUA na ONU", disse Bruce no X.

"Tive a honra de servir como Porta-voz do @StateDept, e agora sinto-me abençoada por, nas próximas semanas, o meu compromisso de promover a liderança e valores America First continuar no palco global neste novo cargo", acrescentou.