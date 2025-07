A Tailândia e o Camboja acordaram um cessar-fogo “imediato” e “incondicional” a partir da meia-noite local, 17.00 GMT de segunda-feira, após cinco dias de combates na fronteira.

O Primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, anunciou o acordo depois de ter sido o anfitrião das conversações de paz entre o Primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e o Primeiro-ministro em exercício da Tailândia, Phumtham Wechayachai, em Kuala Lumpur.

A reunião teve lugar após o início do último conflito armado ao longo da fronteira na semana passada, que resultou na morte de muitas pessoas, incluindo soldados, de ambos os lados da fronteira em disputa.

Paz duradoura

Os comandantes militares tailandeses e cambojanos terão uma reunião oficial na terça-feira.

Autoridades dos EUA e da China também participaram na reunião de segunda-feira.

Anwar, também atual presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), afirmou que o cessar-fogo seria um “primeiro passo vital para o desanuviamento e o restabelecimento da paz e da segurança”.

Os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros do Camboja, da Tailândia e da Malásia irão desenvolver um mecanismo para a implementação e verificação do cessar-fogo com vista a uma “paz sustentada e responsável”, disse Anwar.

“Este mecanismo servirá de base para uma paz duradoura e responsável”, sublinhou.

“A Malásia está pronta a coordenar uma equipa de observadores para verificar e assegurar a implementação” do cessar-fogo, acrescentou.

" Resolução partilhada"

Anwar disse que a Malásia irá consultar os seus colegas membros da ASEAN para participar no “apoio à paz no terreno”.

Além de concordar com a comunicação direta entre os primeiros-ministros, Anwar afirmou que a Tailândia e o Camboja irão convocar uma reunião do Comité Geral de Fronteiras para o dia 4 de agosto, que terá lugar em Phnom Penh.

Anwar afirmou que a reunião de Kuala Lumpur reafirmou a “vontade comum” da Malásia, do Camboja e da Tailândia de “defender os princípios do direito internacional, da coexistência pacífica e da cooperação multilateral na procura de uma solução justa e duradoura para a situação”.

Os vizinhos do Sudeste Asiático mantêm uma disputa fronteiriça ao longo da província cambojana de Preah Vihear e da província tailandesa de Ubon Ratchathani, no nordeste do país, com tensões reacendidas desde 28 de maio, quando um soldado cambojano foi morto.

Nas últimas semanas, a Tailândia e o Camboja viram as suas relações deteriorarem-se e as tensões agravarem-se com ataques aéreos transfronteiriços e disparos de mísseis desde quinta-feira passada, que mataram muitas pessoas, incluindo soldados.

Dezenas de milhares de pessoas estão deslocadas devido aos confrontos entre os dois lados da fronteira.