O Reino Unido anunciou na terça-feira um amplo pacote de 100 novas sanções dirigidas aos setores militar, energético, financeiro e operações de informação da Rússia, em resposta aos ataques russos à Ucrânia.

O anúncio surge após a Rússia ter lançado o maior ataque da guerra com drones. Um total de 273 drones atingiram cidades ucranianas no sábado, incluindo um ataque mortal a um autocarro em Sumy que alegadamente matou nove civis.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, condenou os ataques, afirmando que: "Os ataques mais recentes de (Presidente russo Vladimir) Putin demonstraram mais uma vez a sua verdadeira natureza como um promotor de guerra. Exigimos que ele concorde com um cessar-fogo total e incondicional de imediato para que possam ocorrer negociações da paz justa e duradoura."

As novas sanções visam interromper as cadeias de abastecimento para sistemas de armamento russos, como o míssil Iskander.

As sanções do Reino Unido também visam 46 instituições financeiras, a Bolsa de Valores de São Petersburgo e a Agência Russa de Seguros de Depósitos por ajudarem a evitar as sanções.

Outras medidas adicionais visaram a "guerra de informação" do Kremlin, com 14 novas sanções contra membros da Agência de Design Social (SDA), alargando ações anteriores do Reino Unido contra o grupo ligado ao Kremlin.

Num total de 18 navios adicionais da "frota sombra" da Rússia e vários dos seus apoiantes, incluindo o cidadão britânico John Michael Ormerod e dois capitães de petroleiros russos, também foram sancionados.

Estas ações seguem-se a 110 sanções semelhantes anunciadas no início deste mês.

O Reino Unido afirmou que está a trabalhar com parceiros internacionais para reforçar o Limite do Preço do Petróleo e rever o atual limite de 60 dólares para restringir ainda mais as receitas petrolíferas críticas da Rússia.

UE impõe nova vaga de sanções à Rússia

Separadamente, a União Europeia adotou formalmente na terça-feira um novo grupo de sanções contra a Rússia, visando a sua "frota sombra" de petroleiros e ameaçou mais punições a Moscovo por não concordar com uma trégua na Ucrânia.

"A UE aprovou o seu 17º pacote de sanções contra a Rússia, visando quase 200 navios da frota sombra", escreveu a alta representante da EU para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, no X.

"Mais sanções contra a Rússia estão em preparação. Quanto mais tempo a Rússia continuar em guerra, mais dura será a nossa resposta."

As mais recentes sanções contra o Kremlin têm estado em preparação há semanas e já foram aprovadas pelos países da UE na semana passada.

Bruxelas já colocou em cima da mesa um novo pacote de medidas, com os líderes a ameaçarem Moscovo com "sanções massivas" por atrasar a aceitação de um cessar-fogo na Ucrânia.

O 17º pacote inclui a colocação na lista negra de quase mais 200 petroleiros da "frota sombra" da Rússia, numa tentativa de reduzir a capacidade de Moscovo para exportar petróleo.

Também incluiu a imposição de congelamento de bens e proibições de vistos a dezenas de funcionários russos adicionais.

Além disso, a UE também tomou medidas adicionais contra a Rússia por alegados "ataques híbridos" no bloco.