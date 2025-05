Ataques de drones atingiram o Porto Sudão pelo sexto dia consecutivo nesta sexta-feira, segundo uma fonte militar, culpando as Forças de Apoio Rápido paramilitares, em guerra com o exército regular desde abril de 2023.

“As nossas defesas aéreas intercetaram alguns dos drones inimigos que tinham como alvo locais na cidade”, afirmou uma fonte, sob condição de anonimato.

Testemunhas relataram ataques no Porto Sudão, na sede do governo apoiado pelo exército e no principal centro de ajuda humanitária do país.

A cidade portuária, que era considerada como um refúgio seguro do conflito devastador entre o exército e a RSF, tem sido atingida por ataques diários de drones desde domingo.

Infraestruturas importantes danificadas

Os ataques de longo alcance danificaram várias infraestruturas importantes, incluindo o único aeroporto internacional do país, o maior depósito de combustível em funcionamento e a principal central elétrica da cidade.

A cidade portuária é o principal ponto de entrada de ajuda humanitária no Sudão e o chefe da ONU, António Guterres, alertou que os ataques “ameaçam aumentar as necessidades humanitárias e complicar ainda mais as operações de ajuda no país”, disse o seu porta-voz.

Mais de dois anos de conflitos armados já mataram dezenas de milhares de pessoas e forçaram 13 milhões de pessoas a abandonar as suas casas, no que a ONU descreveu como a pior crise humanitária do mundo.