O Presidente Erdogan, acompanhado pelo Vice-Presidente Cevdet Yılmaz, pelo Governador de Ancara, Vasip Sahin, pelo deputado do Partido AK em Ancara, Osman Gokçek, pelo Presidente da região de Ancara do Partido AK, Hakan Han Ozcan, e pelo Presidente do Município de Kızılcahamam, Suleyman Acar, visitou a casa de Gulsen em Kızılcahamam.

O Presidente Erdogan cumprimentou os residentes do bairro que o receberam.

De seguida, o Presidente Erdogan deslocou-se a casa de Muzaffer Gulsen e foi recebido pelos membros da família.

Depois de conversarem durante algum tempo, Gulsen disse ao Presidente Erdogan que tinha poupado algum dinheiro e que queria entregá-lo às crianças na Palestina.

Após isto, o Presidente Erdogan deu instruções a Hasan Dogan, o seu Chefe de Gabinete, para entregar o dinheiro às crianças na Palestina através de donativos.

No seu discurso em casa, Metehan Gulsen, filho do mártir Lutfi Gulsen, disse que o seu pai e 2 familiares foram martirizados no ataque ao Complexo Presidencial e que carregam este orgulho há 9 anos.

Gulsen disse: "Que Deus lhes garanta um lugar no paraíso. Que Deus vos mantenha connosco. Estamos muito felizes por vos ver".