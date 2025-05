Aitaroun, Líbano - Sentada sob os ramos do seu limoeiro e rodeada de escombros, os lamentos de Mariam Khrayzat, de 76 anos, reverberam nos escombros e numa massa de varas de metal que irrompem do buraco aberto pelo que foi outrora a sua casa. Quase totalmente destruída por um ataque aéreo israelita, a casa dos seus antepassados na cidade de Aitaroun, no sul do Líbano, é um monumento à perda repetida.

Israel começou a bombardear o sul do Líbano em 8 de outubro de 2023, depois de os combatentes do Hezbollah terem lançado ataques em solidariedade com Gaza e o grupo palestiniano Hamas. Um dia antes, a 7 de outubro, tinha efetuado um ataque contra Israel.

Forçada a fugir da violência que se transformou em guerra em setembro de 2024, Khrayzat regressou a casa no início de fevereiro, após 460 dias, quando as forças israelitas se retiraram. O que encontrou foi a devastação: a sua casa bombardeada, saqueada por soldados israelitas pela terceira vez na sua vida.

“Arrancaram as árvores [oliveiras], demoliram os edifícios, levaram os móveis e queimaram-nos”, chorou Khrayzat.

Terra roubada

A sua casa é apenas uma entre cerca de 40.000 destruídas pelos ataques aéreos israelitas, que também mataram cerca de 4.000 pessoas em todo o Líbano - incluindo o antigo líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O Banco Mundial estima que a reconstrução e a recuperação custarão cerca de 11 mil milhões de dólares.

A destruição generalizada que Israel efectuou no Sul do Líbano suscitou a condenação internacional. O Relator Especial da ONU para o Direito à Habitação, Balakrishnan Rajagopal, avisou que as acções de Israel podem constituir “domicídio” - a destruição sistemática e arbitrária de habitações civis em conflitos violentos, um crime ainda não reconhecido pelo direito internacional.

No seu jardim de laranjas-de-umbigo, limões e videiras plantadas na sua juventude, o terreno de Khrayzat continua armadilhado com explosivos israelitas. Uma enorme oliveira jaz de lado, desenraizada, uma relíquia viva do seu falecido avô, que a plantou antes de ser morto pelas milícias sionistas durante a Nakba, em 1948. Uma outra oliveira, com séculos de idade, foi roubada do seu jardim pelas forças israelitas meses antes.

Para o povo do sul do Líbano, cuja cultura e meios de subsistência estão profundamente enraizados na sua terra, as perdas vão para além dos tijolos espalhados das suas casas bombardeadas.

“As árvores [desesperam] pelos seus donos quando não estão ao lado deles”, disse ela sobre a sua oliveira roubada. “O meu avô não pagou liras de ouro [por esta terra] para que os israelitas a tomassem. Pagámos para que os nossos filhos e netos vivessem nela”, disse.

Sob cerco

Aitaroun é uma das 37 aldeias que se transformaram em bairros inteiros reduzidos a escombros pelos ataques aéreos israelitas.

Quartos incinerados. Latas de grão-de-bico. Colchões deitados fora. Grafitis com a estrela de David. Insultos em hebraico e inglês. É o que resta nas casas ainda de pé, remanescentes dos soldados israelitas que ocuparam Aitaroun até ao início de fevereiro, durante a invasão terrestre do sul do Líbano, que começou a 1 de outubro de 2024.

Em resposta, um residente pulverizou em jeito de desafio um verso de poesia em árabe do falecido poeta palestiniano Mahmoud Darwish: “Nesta terra, vale a pena viver”.

Nos termos do cessar-fogo mediado pelos EUA e pela França, as forças israelitas deveriam ter-se retirado do Líbano até 26 de janeiro de 2025, mas o prazo foi prorrogado até 18 de fevereiro, depois de Israel se ter recusado a retirar totalmente do Líbano.

Mesmo agora, meses mais tarde, Israel continua a ocupar várias áreas, incluindo cinco postos fronteiriços e, até ao final de fevereiro, a cidade de Yaroun, que tem vista para a Linha Azul, a fronteira ainda não demarcada entre Israel e o Líbano.

“Este modus operandi não é inédito para Israel, pode ser em escala”, disse à TRT World Etienne Coppé, arquiteto-restaurador do Instituto Francês do Próximo Oriente. Ele fez referência a casos anteriores de destruição, incluindo a Nakba em 1948 - quando tal destruição não foi documentada - bem como os bombardeamentos de Israel no Líbano e em partes do sul da Síria.

Os especialistas em património também manifestaram a sua preocupação com a destruição por Israel de sítios históricos e arqueológicos no sul do Líbano. Entre eles, conta-se a antiga cidade portuária de Tiro, que alberga ruínas romanas classificadas pela UNESCO e que foi bombardeada em outubro de 2024. Nessa mesma altura, a aldeia de Mhaibib - onde se encontra o Santuário do Profeta Benjamim - foi completamente destruída por soldados israelitas que filmaram a demolição controlada, arrasando-a completamente.

Embora as intenções de Israel para esta destruição generalizada no sul do Líbano permaneçam pouco claras, as questões surgiram após a morte do famoso arqueólogo israelita e defensor dos colonatos, Ze'ev Erlich, em novembro de 20204.

Erlich foi morto quando acompanhava as forças israelitas na inspeção de um local histórico no sul do Líbano. A sua presença levou o Ministro da Cultura do Líbano, Mohammed Wissam Al-Murtada, a acusar Israel de tentar legitimar as reivindicações territoriais ligando a região à antiga história judaica.

“Na minha opinião, utilizar indevidamente a ciência para provar os direitos de Israel é muito mais destrutivo”, disse Coppé sobre a presença de Elrich, ‘porque [os israelitas] estão a criar uma narrativa’.

Resistir à ocupação

Telhas de terracota estilhaçadas, crateras nas salas de estar e telhados desmoronados marcam as moradias destruídas da diáspora de Yaroun - emigrantes libaneses que construíram as suas casas com décadas de poupanças arduamente ganhas nos EUA, Austrália, Canadá e outros países.

No início de fevereiro, quando a cidade ainda estava ocupada por soldados israelitas, ouviam-se disparos de armas israelitas em Yaroun, mas alguns residentes dirigiam-se todos os dias para uma barricada temporária das forças de paz da ONU, na esperança de regressar a casa. Entre eles encontrava-se Muhammad Nur-Udeen, da aldeia vizinha de Doueir, que se dirigia diariamente para a barricada com a mulher, num pequeno ato de protesto contra a ocupação continuada de Israel.

O “mínimo indispensável” significa que devemos oferecer algo do nosso tempo em homenagem àqueles que morreram com as suas vidas. Seja qual for a nossa religião, seita ou classe... temos de estar presentes”, disse de forma desafiadora.

Os vales do sul do Líbano estão banhados por um sol dourado. Milhares de oliveiras alinham-se no terreno, pontuadas por limões, laranjas e nogueiras brancas em flor, assinalando a chegada da primavera. Mas a terra também está marcada pela destruição - crateras de ataques aéreos, montes de escombros e os restos destroçados de Khiam, uma cidade que esteve no centro de alguns dos confrontos mais ferozes da guerra.

Igrejas com buracos e vitrais estilhaçados. Minaretes derrubados no chão. Paredes cheias de balas. Khiam está irreconhecível.

Nem mesmo o seu cemitério foi poupado. A caminho do enterro de cinco combatentes do Hezbollah mortos por soldados israelitas, as pessoas em pontas dos pés contornaram as lápides despedaçadas - incluindo a sepultura do jornalista da Reuters Issam Abdalla, morto por um projétil israelita a 13 de outubro de 2023.

Latifa Awaala, 71 anos, foi uma das mais de um milhão de libaneses deslocados pela guerra. Forçada a fugir de Khiam, não encontrou segurança na cidade de Nabatieh, no sul do país, que também foi bombardeada.

Ao longo da sua vida, Awaala recorda-se de pelo menos cinco incursões israelitas no sul do Líbano, a primeira na década de 1970, que conduziu à invasão do sul do Líbano por Israel em 1978, e a segunda na guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006. “Esta guerra foi a mais difícil. Ninguém ficou do lado do Líbano”, disse ela à TRT World. “A comunidade internacional ficou do lado de Israel”.

Apesar do cessar-fogo, os soldados israelitas continuam a bombardear o sul do Líbano e a efetuar demolições controladas de casas, tendo as autoridades libanesas registado cerca de 1100 violações israelitas do frágil cessar-fogo, incluindo pelo menos 85 mortos e 280 feridos.

Muitas pessoas no sul do Líbano, como Awaala, sentem-se abandonadas pelo mundo. Mas há quem deposite a sua fé naqueles que ripostaram contra os soldados israelitas.

As bandeiras verdes e amarelas do Hezbollah esvoaçam nos funerais e os cartazes dos homens com keffiyehs - jovens e velhos, mortos em combate - são símbolos que aludem à longa história de resistência de Khiam.

“Os que foram martirizados eram amigos do meu filho e filhos da minha terra natal, por isso, quando cheguei e vi como estava a minha casa, não me afectou muito”, disse Fatima Nasrallah, de 46 anos, uma residente de Khiam que regressou ao esqueleto do que foi outrora a casa da sua família intergeracional de quatro andares.

Nasrallah e a sua família fugiram para Nabatieh depois de o seu filho ter ficado ferido num ataque aéreo. Depois de Khiam ter sido entregue ao exército libanês pelas forças israelitas em dezembro, Nasrallah contou os dias para que ela e a sua família pudessem regressar a casa.

“Eu disse que, assim que o cessar-fogo terminar, só quero ir e limpar-me com o pó de Khiam”, disse Nasrallah à TRT World.

A visão da morte paira por todo o lado nos escombros da cidade, mas os residentes estão lentamente a começar a remexer no caos dos destroços e a deitar os seus mortos para descansar. Três meses após o cessar-fogo, o maior funeral coletivo de 95 pessoas mortas na guerra foi realizado em Aitaroun no final de fevereiro.

Entre os mortos encontravam-se cinco paramédicos e profissionais de saúde locais, cujos corpos foram abandonados por soldados israelitas - juntamente com o corpo de um combatente do Hezbollah - num edifício adjacente ao edifício do município.

“A agressão israelita à cidade de Aitaroun teve um impacto significativo na comunidade, em primeiro lugar na população local, com mais de 125 mártires de todas as idades”, disse o presidente da câmara de Aitaroun, Salim Murad, à TRT World, diante das ruínas do edifício da câmara municipal da cidade.

“O edifício não é mais valioso do que as pessoas que perdemos”, acrescentou.

Jovens voluntários correm à volta de Murad enquanto varrem rapidamente os escombros da rua em frente ao edifício do município, completamente esmagado por um telhado que ruiu.

“Esta terra é nossa e não a vamos abandonar. Estamos determinados a reconstruí-la”, disse Murad, de forma desafiadora.

Com reportagem adicional de Mahdi Yaghi e traduções do árabe de Marwa Abed Ali.