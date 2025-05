As autoridades albanesas ordenaram a todos os fornecedores de serviços de Internet que bloqueassem o acesso ao TikTok até quinta-feira.



Os fornecedores devem bloquear os endereços IP e os servidores DNS ligados à aplicação, de acordo com um comunicado da Autoridade das Comunicações Electrónicas e Postais.



O Primeiro-Ministro Edi Rama anunciou a proibição pela primeira vez em dezembro, depois de um confronto que começou nas redes sociais ter levado à morte de um estudante de 14 anos e ao ferimento de outro numa luta perto de uma escola na capital Tirana.



O TikTok tem um grande número de seguidores entre os jovens, com um rol interminável de vídeos ultra-curtos, e tem mais de mil milhões de utilizadores activos em todo o mundo.



No entanto, a plataforma de propriedade chinesa tem sido regularmente alvo de controvérsia.



A aplicação foi acusada de espionagem nos Estados Unidos e está a ser investigada pela União Europeia por ter sido utilizada para influenciar as eleições presidenciais na Roménia a favor de um candidato de extrema-direita.



Mas, na Albânia, as autoridades criticaram o TikTok pelo seu alegado papel na promoção da violência, incluindo lutas nas escolas.



Mas a oposição convocou protestos, afirmando que a proibição teria um impacto na sua campanha para as próximas eleições parlamentares de maio.

Em todo o mundo, o TikTok é regularmente acusado de confinar os utilizadores a silos de conteúdos através de um algoritmo opaco e de promover a disseminação da desinformação, bem como de conteúdos ilegais, violentos ou obscenos, sobretudo entre os jovens.



Vários países proibiram-no por períodos variáveis, incluindo o Paquistão, o Nepal e a França no território da Nova Caledónia.



Em vários países, o TikTok paga a dezenas de organizações de verificação de factos para verificar vídeos que possam conter informações falsas.