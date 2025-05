O Presidente dos EUA, Donald Trump, chegou à Arábia Saudita na terça-feira, na primeira etapa de uma digressão pelo Golfo, que o levará também ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos.

A viagem marca a primeira grande visita de Trump ao estrangeiro no seu segundo mandato, com a Casa Branca a dizer que espera um “regresso histórico” à região.

Há oito anos, Trump também escolheu a Arábia Saudita para a sua primeira viagem ao estrangeiro como presidente.

Nos dias que antecederam a viagem, a Casa Branca desempenhou um papel fundamental na obtenção de um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, na libertação de um refém americano em Gaza e na realização de uma nova ronda de negociações nucleares com o Irão.

Estas iniciativas surgiram após o anúncio surpresa de Trump, na semana passada, de um acordo de tréguas com os Houthis, apoiados pelo Irão, no Iémen.

'Acordos'

Mas o foco do Golfo será provavelmente o estabelecimento de acordos comerciais.

“Fontes da Casa Branca indicaram que o presidente vai concentrar-se nos 'acordos'”, escreveu Daniel B. Shapiro, um distinto membro da Iniciativa de Segurança do Médio Oriente Scowcroft do Conselho do Atlântico.

Espera-se que Riade, Doha e Abu Dhabi estendam o tapete vermelho com uma receção real luxuosa ao bilionário de 78 anos.

“O Presidente está ansioso por embarcar no seu regresso histórico ao Médio Oriente” para promover uma visão em que ‘o extremismo é derrotado em vez do comércio e dos intercâmbios culturais’, afirmou a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, antes da viagem.

Os Estados do Golfo posicionaram-se como parceiros diplomáticos fundamentais durante o segundo mandato de Trump.

Doha continua a ser um importante intermediário nas negociações entre o Hamas e Israel, enquanto a Arábia Saudita facilitou as conversações sobre a guerra na Ucrânia.

Há meses que se fala do regresso ao reino, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, a prometer investir 600 mil milhões de dólares no comércio e nos investimentos norte-americanos.

“Vou pedir ao príncipe herdeiro, que é um homem fantástico, para arredondar o valor para cerca de um bilião. Penso que o farão porque temos sido muito bons para eles”, disse Trump em resposta à oferta.

De acordo com um responsável saudita próximo do Ministério da Defesa, Riade vai pressionar para garantir os mais recentes caças F-35 dos EUA, juntamente com sistemas de defesa aérea de última geração no valor de milhares de milhões de dólares.

“Vamos condicionar as entregas durante o mandato de Trump”, disse a fonte à AFP.

Os esforços para levar a Arábia Saudita a reconhecer Israel não deverão ocupar um lugar de destaque na agenda desta viagem, uma vez que Riade insiste na criação de um Estado palestiniano antes de se poder chegar a um acordo.

O Irão, por seu lado, deverá ter um lugar de destaque durante a visita, após uma quarta ronda de conversações em Omã, no fim de semana.

A controvérsia também está a girar em torno dos planos do presidente de aceitar um jato Boeing de luxo da família real do Catar para ser utilizado como Air Force One.

No domingo passado, Trump passou à ofensiva no meio de uma onda de críticas, dizendo que o avião era uma “prenda” temporária.

Mais tarde, classificou o negócio como “uma transação muito pública e transparente” e, na segunda-feira, antes de deixar Washington para a sua viagem, disse:

“Eu nunca recusaria esse tipo de oferta”.