MÉDIO ORIENTE
Síria detém 'criminoso de guerra' por abusos contra civis durante revolução contra o regime de Assad
O Ministério do Interior da Síria afirma que Nabil Driousi esteve envolvido em vários crimes de guerra durante a revolução.
Driousi «esteve envolvido em graves violações contra civis, incluindo a mutilação dos corpos de mártires», afirma o ministério. / AA
3 de agosto de 2025

O Ministério do Interior da Síria anunciou que as forças de segurança detiveram Nabil Driousi por "crimes de guerra" durante a revolta contra o regime de Bashar Assad.

"O Departamento de Segurança Interna na zona rural norte da Província de Latakia deteve o criminoso Nabil Driousi pelo seu envolvimento em numerosos crimes de guerra durante a revolução síria e pela sua participação nas campanhas do regime extinto contra as áreas rebeldes", afirma num comunicado.

Driousi "estava implicado em violações graves contra civis, incluindo a mutilação dos corpos de mártires", afirmou. "Foi encaminhado para a justiça competente para tomar as medidas legais necessárias contra ele."

Assad, presidente da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

Uma nova administração liderada pelo Presidente Ahmad al Sharaa foi formada em janeiro.

