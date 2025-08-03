O Ministério do Interior da Síria anunciou que as forças de segurança detiveram Nabil Driousi por "crimes de guerra" durante a revolta contra o regime de Bashar Assad.

"O Departamento de Segurança Interna na zona rural norte da Província de Latakia deteve o criminoso Nabil Driousi pelo seu envolvimento em numerosos crimes de guerra durante a revolução síria e pela sua participação nas campanhas do regime extinto contra as áreas rebeldes", afirma num comunicado.

Driousi "estava implicado em violações graves contra civis, incluindo a mutilação dos corpos de mártires", afirmou. "Foi encaminhado para a justiça competente para tomar as medidas legais necessárias contra ele."