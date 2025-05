A nova e controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos EUA e Israel, iniciou as operações num centro de distribuição de ajuda no sul de Gaza na terça-feira.

Seguiram-se cenas caóticas quando milhares de palestinianos se precipitaram para o centro em Rafah, relataram jornalistas da AFP e autoridades locais.

"Vimos ontem as imagens chocantes de pessoas famintas a empurrar contra vedações desesperadamente. Foi caótico, indigno e inseguro", disse o chefe da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, em Tóquio.

O incidente ocorreu dias após o levantamento parcial do bloqueio total de ajuda ao território que foi imposto por Israel em 2 de março, levando a uma grave escassez de comida e medicamentos.

Tiros de armas de fogo

O Ministério da Saúde palestiniano em Gaza disse que pelo menos uma pessoa foi morta e outras 48 feridas, quando as forças israelitas dispararam contra a multidão que estava no local de ajuda em Gaza.

Por outro lado, o gabinete de direitos humanos das Nações Unidas disse na quarta-feira que dezenas de pessoas ficaram feridas enquanto tentavam receber ajuda alimentar na terça-feira em locais de distribuição em Gaza operados pela GHF.

"47 pessoas ficaram feridas por disparo de tiros", disse Ajith Sunghay, chefe do Gabinete das Nações Unidas do Alto Comissário para os Direitos Humanos no Território Palestiniano Ocupado, aos jornalistas em Genebra, citando informações de parceiros no terreno.

Os tiros foram das "Forças de Defesa de Israel", acrescentou.

O gabinete de direitos humanos da ONU não conseguiu indicar a localização exata de onde ocorreram os incidentes que causaram mortos e ferimentos.

"Falha desastrosa"

Os EUA, entretanto, alegaram ter distribuido centenas de milhares de caixas de refeições aos palestinianos "que desesperadamente precisam delas".

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, disse na terça-feira que o grupo de ajuda dos EUA e de Israel entregou 462.000 refeições através de 8.000 caixas de comida.

Bruce recusou-se a abordar os relatos de ataques do exército israelita contra palestinianos que se precipitavam para a instalação de distribuição de ajuda na cidade de Rafah, no sul de Gaza, concentrando-se em vez disso nas conquistas de entrega de ajuda da fundação.

O Gabinete de Comunicação Social do Governo Palestiniano em Gaza emitiu uma declaração no mesmo dia, afirmando que: "O plano da ocupação israelita para distribuição de ajuda na chamada zona tampão falhou desastrosamente."

Arriscando prioridades humanitárias

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) avisou que a distribuição de ajuda pela GHF arrisca distrair das prioridades humanitárias urgentes em Gaza, como o acesso sustentado, condições de segurança e aprovação rápida dos fornecimentos de emergência.

A fundação, criada em fevereiro, tem sido altamente criticada pelas Nações Unidas, cujos funcionários disseram que os seus planos de distribuição de ajuda apenas fomentariam a deslocação forçada de palestinianos e mais violência.

Um observatório mundial da fome alertou parao facto de a fome ameaçar meio milhão de pessoas, um quarto da população de Gaza.

Israel manteve as passagens de Gaza fechadas a ajuda alimentar, médica e humanitária desde 2 de março, aprofundando uma crise humanitária já severa no enclave, afetando os 2,4 milhões de residentes de Gaza.