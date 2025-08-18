Pelo menos sete pessoas foram mortas num tiroteio num salão de bilhar na cidade equatoriana de Santo Domingo, informou a polícia no domingo, marcando mais um numa série de massacres sangrentos enquanto a violência entre os gangues assola o país.
Imagens de câmaras de segurança que circulam online — ainda não verificadas de forma independente — parecem mostrar vários atacantes com máscaras pretas a abrir fogo contra dois homens na entrada antes de invadirem o interior e dispararem indiscriminadamente. Os assaltantes fugiram momentos antes de um veículo policial chegar.
O ataque segue-se a um massacre semelhante no mês passado na cidade costeira de General Villamil Playas, onde nove pessoas foram mortas a tiro noutro salão de bilhar.
Outrora conhecido como uma das nações mais pacíficas da América Latina, o Equador foi tomado pela violência alimentada por cartéis de droga que usam os seus portos para traficar cocaína para os Estados Unidos e Europa.
A taxa de homicídios disparou de 6 por 100.000 pessoas em 2018 para 38 por 100.000 em 2024, segundo dados oficiais.