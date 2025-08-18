Pelo menos sete pessoas foram mortas num tiroteio num salão de bilhar na cidade equatoriana de Santo Domingo, informou a polícia no domingo, marcando mais um numa série de massacres sangrentos enquanto a violência entre os gangues assola o país.

Imagens de câmaras de segurança que circulam online — ainda não verificadas de forma independente — parecem mostrar vários atacantes com máscaras pretas a abrir fogo contra dois homens na entrada antes de invadirem o interior e dispararem indiscriminadamente. Os assaltantes fugiram momentos antes de um veículo policial chegar.

O ataque segue-se a um massacre semelhante no mês passado na cidade costeira de General Villamil Playas, onde nove pessoas foram mortas a tiro noutro salão de bilhar.