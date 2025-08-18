MUNDO
Homens armados matam sete pessoas no Equador em meio a uma escalada de violência entre os gangues
A polícia nacional informou que as vítimas morreram devido a ferimentos de bala depois de homens armados e mascarados invadiram um salão de bilhar no distrito noturno da cidade, cerca de 150 quilómetros (93 milhas) a oeste da capital Quito.
A polícia nacional equatoriana informou que as vítimas morreram após homens armados invadirem um salão de bilhar em Santo Domingo. / AA
18 de agosto de 2025

Pelo menos sete pessoas foram mortas num tiroteio num salão de bilhar na cidade equatoriana de Santo Domingo, informou a polícia no domingo, marcando mais um numa série de massacres sangrentos enquanto a violência entre os gangues assola o país.

Imagens de câmaras de segurança que circulam online — ainda não verificadas de forma independente — parecem mostrar vários atacantes com máscaras pretas a abrir fogo contra dois homens na entrada antes de invadirem o interior e dispararem indiscriminadamente. Os assaltantes fugiram momentos antes de um veículo policial chegar.

O ataque segue-se a um massacre semelhante no mês passado na cidade costeira de General Villamil Playas, onde nove pessoas foram mortas a tiro noutro salão de bilhar.

Outrora conhecido como uma das nações mais pacíficas da América Latina, o Equador foi tomado pela violência alimentada por cartéis de droga que usam os seus portos para traficar cocaína para os Estados Unidos e Europa.

A taxa de homicídios disparou de 6 por 100.000 pessoas em 2018 para 38 por 100.000 em 2024, segundo dados oficiais.

