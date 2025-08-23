GUERRA EM GAZA
“Absolutamente horrível”: Reino Unido condena a “fome provocada pelo homem” em Gaza
O Reino Unido voltou a instar Israel a mudar de rumo e a suspender os seus planos de ocupação da cidade de Gaza.
O Reino Unido classifica a confirmação da fome em Gaza como "absolutamente horrível". / AP
23 de agosto de 2025

O Ministro dos dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido denunciou a fome “absolutamente horrível” e “totalmente evitável” em Gaza, afirmando que a recusa de Israel em permitir ajuda suficiente causou esta “catástrofe provocada pelo homem”.

Numa declaração na quinta-feira, David Lammy reiterou as suas críticas à situação humanitária em Gaza depois que o relatório da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC), apoiado pela ONU, declarou fome na província de Gaza.

“A recusa do Governo israelita em permitir a entrada de ajuda humanitária suficiente em Gaza causou esta catástrofe provocada pelo homem. Isto é um ultraje moral”, afirmou.

“O Governo de Israel pode e deve agir imediatamente para impedir que a situação se deteriore ainda mais”, disse Lammy, instando Israel a permitir de forma imediata e sustentável que alimentos, suprimentos médicos, combustível e todos os tipos de ajuda cheguem àqueles que tão desesperadamente precisam deles.

Recordando o seu apelo a um cessar-fogo imediato, o Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que a operação militar de Israel na cidade de Gaza é o epicentro da fome.

“O Reino Unido reitera a sua condenação desta ação militar, que só irá agravar a situação humanitária já catastrófica e pôr em perigo a vida dos reféns detidos pelo Hamas”, afirmou Lammy.

Exortou Israel a mudar de rumo e a suspender os seus planos de ocupar a cidade de Gaza.

