O Ministro dos dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido denunciou a fome “absolutamente horrível” e “totalmente evitável” em Gaza, afirmando que a recusa de Israel em permitir ajuda suficiente causou esta “catástrofe provocada pelo homem”.

Numa declaração na quinta-feira, David Lammy reiterou as suas críticas à situação humanitária em Gaza depois que o relatório da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC), apoiado pela ONU, declarou fome na província de Gaza.

“A recusa do Governo israelita em permitir a entrada de ajuda humanitária suficiente em Gaza causou esta catástrofe provocada pelo homem. Isto é um ultraje moral”, afirmou.

“O Governo de Israel pode e deve agir imediatamente para impedir que a situação se deteriore ainda mais”, disse Lammy, instando Israel a permitir de forma imediata e sustentável que alimentos, suprimentos médicos, combustível e todos os tipos de ajuda cheguem àqueles que tão desesperadamente precisam deles.