O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, conversaram com o objetivo de discutir a próxima fase das conversações sobre o fim da guerra na Ucrânia.



De acordo com a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, no sábado, estes diplomatas “concordaram em continuar a trabalhar para restaurar a comunicação entre os Estados Unidos e a Rússia”.



A declaração não deu detalhes sobre quando começaria a próxima ronda de negociações EUA-Rússia, que estão a ser hospedadas pela Arábia Saudita.



Rubio também atualizou Lavrov sobre as atividades militares no Médio Oriente, onde as forças dos EUA realizaram ataques mortais contra os Houthis no Iémen, segundo o comunicado.



Os EUA lançaram ataques aéreos no Iémen, matando pelo menos 20 pessoas, enquanto o Presidente Donald Trump avisava que “o inferno vai chover” se o grupo continuar a atacar a navegação do Mar Vermelho.



Apesar das recentes tensões entre o Presidente Donald Trump e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, Kiev concordou, à partida, com um cessar-fogo incondicional de 30 dias, mediado pelos EUA, se Moscovo suspender os seus ataques no leste da Ucrânia.



No entanto, o Presidente russo, Vladimir Putin, não concordou com qualquer trégua, tendo estabelecido condições que ultrapassam as previstas no acordo dos EUA com a Ucrânia.