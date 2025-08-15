Confrontos entre grupos rivais de manifestantes na Sérvia voltaram a ocorrer, segundo a polícia, sendo que meses de protestos anti-governamentais culminaram em violência nas ruas nesta semana.
Uma onda de protestos contra a corrupção tomou conta da Sérvia desde novembro, quando o desabamento do teto da estação ferroviária de Novi Sad matou 16 pessoas, um desastre largamente atribuído à corrupção enraizada.
Manifestantes contra a corrupção juntaram-se novamente em várias cidades da Sérvia na noite de quinta-feira.
Isto ocorreu principalmente em resposta a um ataque anterior de apoiantes do partido do governo contra manifestantes na terça-feira, na cidade de Vrbas, cerca de 160 quilómetros ao norte da capital, Belgrado.
Grandes grupos de apoiantes pró-governo, a maioria usando máscaras, confrontaram os manifestantes na quarta-feira, e os dois grupos atiraram garrafas, pedras e fogos de artifício.
A polícia prendeu quase 50 pessoas em todo o país na quarta-feira, e cerca de 30 policiais de choque ficaram feridos.
Na quinta-feira, manifestantes vandalizaram a sede do Partido Progressista Sérvio (SNS) em Novi Sad e outros dois escritórios do SNS na cidade, informou a televisão RTS, durante protestos que se espalharam por toda a Sérvia.
Na capital, Belgrado, manifestantes juntaram-se em frente aos prédios do governo e ao quartel-general do exército, antes de seguirem em direção aos escritórios do SNS nas proximidades.
No entanto, um forte contingente de polícias de choque impediu que eles chegassem aos escritórios, utilizando gás lacrimogéneo.
"Estes não são mais protestos pacíficos de estudantes, mas pessoas que querem provocar violência... Isto é um ataque ao Estado", declarou o Ministro do Interior, Ivica Dacic, numa conferência de imprensa.
Pelo menos cinco polícias ficaram feridos na noite de quinta-feira, e 14 manifestantes foram presos, informou o ministério.
'Repressão intensificada'
Frustrados com a falta de ação do governo, os manifestantes exigiram uma investigação à tragédia de Novi Sad e pressionaram o Presidente de direita Aleksandar Vucic a convocar eleições antecipadas.
Nos últimos nove meses, realizaram-se milhares de manifestações, na sua maioria pacíficas e lideradas por estudantes, algumas atraindo centenas de milhares de pessoas.
Mas a violência desta semana marca uma escalada significativa e indica a crescente pressão sobre o governo populista de Vucic, no poder há 13 anos.
Desde 28 de junho, quando cerca de 140.000 manifestantes reuniram-se em Belgrado, o governo respondeu com uma "repressão intensificada" contra os ativistas, segundo um comunicado de especialistas em direitos humanos da ONU divulgado no início deste mês.
Manifestantes e pessoas ligadas ao movimento enfrentaram um "padrão preocupante de repressão", incluindo uso excessivo da força policial, intimidação e prisões arbitrárias, disseram os especialistas.
Vucic permaneceu desafiador, rejeitando repetidamente os pedidos de eleições antecipadas e denunciando as manifestações como parte de um complô estrangeiro para derrubá-lo.
Estudantes manifestantes acusaram a polícia de proteger os apoiantes pró-governo enquanto faziam pouco para impedir os ataques contra os seus próprios encontros.
"As autoridades tentaram provocar uma guerra civil na noite passada", escreveram os estudantes na sua página oficial no Instagram.
Vucic, que visitou acampamentos pró-governo na noite de quarta-feira, negou que os seus apoiantes tenham iniciado a violência.
"Ninguém os atacou em lugar algum", disse ele sobre os manifestantes anti-governo, falando numa conferência de imprensa noturna.
"Eles foram a todos os lugares para atacar aqueles que pensam diferente", acrescentou.
Embora os protestos tenham levado à renúncia do primeiro-ministro e ao colapso do seu gabinete, Vucic permanece no comando de um governo reformulado.