Confrontos entre grupos rivais de manifestantes na Sérvia voltaram a ocorrer, segundo a polícia, sendo que meses de protestos anti-governamentais culminaram em violência nas ruas nesta semana.

Uma onda de protestos contra a corrupção tomou conta da Sérvia desde novembro, quando o desabamento do teto da estação ferroviária de Novi Sad matou 16 pessoas, um desastre largamente atribuído à corrupção enraizada.

Manifestantes contra a corrupção juntaram-se novamente em várias cidades da Sérvia na noite de quinta-feira.

Isto ocorreu principalmente em resposta a um ataque anterior de apoiantes do partido do governo contra manifestantes na terça-feira, na cidade de Vrbas, cerca de 160 quilómetros ao norte da capital, Belgrado.

Grandes grupos de apoiantes pró-governo, a maioria usando máscaras, confrontaram os manifestantes na quarta-feira, e os dois grupos atiraram garrafas, pedras e fogos de artifício.

A polícia prendeu quase 50 pessoas em todo o país na quarta-feira, e cerca de 30 policiais de choque ficaram feridos.

Na quinta-feira, manifestantes vandalizaram a sede do Partido Progressista Sérvio (SNS) em Novi Sad e outros dois escritórios do SNS na cidade, informou a televisão RTS, durante protestos que se espalharam por toda a Sérvia.

Na capital, Belgrado, manifestantes juntaram-se em frente aos prédios do governo e ao quartel-general do exército, antes de seguirem em direção aos escritórios do SNS nas proximidades.

No entanto, um forte contingente de polícias de choque impediu que eles chegassem aos escritórios, utilizando gás lacrimogéneo.

"Estes não são mais protestos pacíficos de estudantes, mas pessoas que querem provocar violência... Isto é um ataque ao Estado", declarou o Ministro do Interior, Ivica Dacic, numa conferência de imprensa.

Pelo menos cinco polícias ficaram feridos na noite de quinta-feira, e 14 manifestantes foram presos, informou o ministério.

'Repressão intensificada'