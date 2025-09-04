O cientista turco Furkan Dolek, que estava desaparecido há mais de uma semana, foi localizado no Centro de Detenção Federal de Buffalo, em Nova Iorque, confirmaram autoridades diplomáticas turcas.

A irmã de Dolek, Esra Dolek Coskun, disse estar grata pelo apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye e do Consulado Geral em Nova Iorque, que ajudaram a localizar o seu paradeiro, informou a Anadolu na quinta-feira.

Disse que o seu irmão foi transferido para o centro de detenção, mas ainda não recebeu uma data para o julgamento.

“Consegui falar com ele ao telefone. Ele parecia bem”, disse Coskun, acrescentando que a prioridade da família é garantir o seu rápido regresso à Türkiye.

De acordo com Coskun, o Consulado está a acompanhar de perto os desenvolvimentos e a manter a família informada.

