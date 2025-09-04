TÜRKİYE
Cientista turco desaparecido localizado em centro de detenção de imigrantes nos EUA
Família agradece aos diplomatas turcos por rastrearem Furkan Dolek, que foi detido após uma marcha de protesto em direção ao Canadá.
Furkan Dolek foi detido após tentar caminhar em direção ao Canadá em protesto. Publicação final no LinkedIn datada de 27 de agosto. (Foto: LinkedIn) / Others
4 de setembro de 2025

O cientista turco Furkan Dolek, que estava desaparecido há mais de uma semana, foi localizado no Centro de Detenção Federal de Buffalo, em Nova Iorque, confirmaram autoridades diplomáticas turcas.

A irmã de Dolek, Esra Dolek Coskun, disse estar grata pelo apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye e do Consulado Geral em Nova Iorque, que ajudaram a localizar o seu paradeiro, informou a Anadolu na quinta-feira.

Disse que o seu irmão foi transferido para o centro de detenção, mas ainda não recebeu uma data para o julgamento.

“Consegui falar com ele ao telefone. Ele parecia bem”, disse Coskun, acrescentando que a prioridade da família é garantir o seu rápido regresso à Türkiye.

De acordo com Coskun, o Consulado está a acompanhar de perto os desenvolvimentos e a manter a família informada.

“Exploração e má conduta no local de trabalho nas instituições de pesquisa”

Dolek, cujo visto para os EUA teria sido revogado, foi detido após tentar marchar em direção ao Canadá em protesto.

Numa publicação final no LinkedIn datada de 27 de agosto, ele escreveu: “Caminhei desde Massena e agora estou em Akwesasne... Estou exausto, as minhas pernas estão a arder e tenho bolhas nos pés... mas estou grato por ter chegado até aqui.”

O cientista já tinha usado o LinkedIn para denunciar exploração no local de trabalho e má conduta nas instituições de investigação, alegando que investigadores vulneráveis eram deixados desprotegidos, enquanto denunciantes enfrentavam retaliações.

Disse que foi punido e demitido após apresentar queixas oficiais.

