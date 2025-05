Não se espera que a reeleição de Donald Trump como presidente em 5 de novembro de 2024 altere o seu apoio inabalável a Israel.

No entanto, é pouco provável que a sua relação com o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu seja tão harmoniosa como foi durante o seu primeiro mandato. Afinal de contas, nem o Médio Oriente, nem Israel, nem Netanyahu são os mesmos desde que Trump deixou o cargo.

No meio de tensões crescentes nas relações EUA-Israel, Netanyahu tem enfrentado muitos desafios com a administração Biden desde janeiro de 2023, desde o projeto de lei da reforma judicial até aos colonatos ilegais na Cisjordânia ocupada. Durante este período, Netanyahu resistiu com êxito à pressão dos democratas e, por vezes, utilizou efetivamente esta resistência como um instrumento da sua estratégia de política interna.

No entanto, dado o estilo de liderança de Trump no seu primeiro mandato, Netanyahu poderá ter dificuldade em manter a mesma trajetória. Além disso, só depois de o conflito ter diminuído é que se saberá se ainda existe um Netanyahu forte, capaz de distrair a política israelita quando necessário, como fez no primeiro mandato de Trump.

A falta de confiança entre os dois líderes é também uma questão crucial neste domínio: Enquanto Trump continuou a contestar os resultados das eleições de 2020, Netanyahu felicitou Biden numa mensagem de vídeo, um gesto mais tarde considerado por Trump como desleal.

A força de Trump, a fraqueza de Netanyahu

Após um período de instabilidade política, incluindo cinco eleições desde 2018 - e um ano de oposição - Netanyahu voltou ao poder no final de 2022, facilitando a entrada do campo sionista religioso de extrema-direita no Knesset. No entanto, a sua posição ainda é precária devido às batalhas legais em curso e ao golpe na sua imagem de "Sr. Segurança" após o ataque de 7 de outubro.

Netanyahu tem-se tornado cada vez mais sensível às exigências dos seus parceiros de coligação, dos quais depende a continuidade do seu governo, e tem-se esforçado por vezes por gerir as divisões no seio do próprio Likud.

Por conseguinte, Netanyahu é atualmente o único dirigente em Israel que conseguiu sobreviver politicamente através de várias manobras. Confrontado com numerosos problemas internos, está consciente de que a pressão eleitoral vai aumentar à medida em que 2025 se aproxima e que, apesar dos atrasos, é inevitável uma investigação sobre as falhas de segurança de 7 de outubro. Além disso, a onda de ativismo da oposição, que começou com os protestos de 2023, manteve o seu ímpeto e evoluiu para um movimento dinâmico centrado no resgate dos reféns após o 7 de outubro.

Opções limitadas em matéria de política externa

As opções de política externa de Israel reduziram-se consideravelmente desde meados da década de 2010. Nessa altura, Netanyahu mantinha um diálogo eficaz com Putin e lançava iniciativas multilaterais, como a melhoria das relações com a China e projectos como a expansão do porto de Haifa, liderada pela China. No entanto, em parte devido à natureza específica da relação EUA-Israel, esta abordagem multilateral não foi plenamente desenvolvida. Após o 7 de outubro, a política externa israelita tornou-se muito mais dependente de Washington, especialmente no que diz respeito às preocupações de segurança nacional. Além disso, desde então, o legado dos Acordos de Abraão da era Trump e os esforços para expandir a frente de normalização com Israel sofreram um retrocesso significativo.

No entanto, Trump entra neste segundo mandato numa posição mais forte do que em 2017, beneficiando de um maior apoio eleitoral e de uma posição política melhorada.

Existe um interesse considerável na forma como as políticas dos EUA poderão mudar, tanto a nível global como regional, especialmente nas regiões afetadas por crises. Sendo este o seu segundo e último mandato, e tendo em conta a experiência adquirida no mandato anterior - incluindo desafios como a pandemia de COVID-19 - Trump parece estar a iniciar este mandato com uma posição mais forte. É provável que esta posição reforçada influencie a sua abordagem às políticas regionais, com especial destaque para os debates em torno das guerras que prometeu acabar.

Como líder que colaborou anteriormente com Netanyahu, Trump desempenhou um papel fundamental em vários desenvolvimentos chaves destinados a reduzir o isolamento regional de Israel: a mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém, o reconhecimento da soberania israelita sobre os Montes Golã Sírios sob ocupação e os Acordos de Abraão. Estas medidas reforçaram sem dúvida a posição de Netanyahu, permitindo-lhe consolidar o seu poder. Pode mesmo defender-se que estas conquistas contribuíram para a capacidade do Likud de manter um número significativo de assentos parlamentares no contexto da instabilidade política até 2023.

As complexas relações pessoais de Netanyahu

A imprevisibilidade de Netanyahu fez dele um parceiro pouco fiável para os presidentes dos EUA, especialmente quando os objetivos israelitas divergem dos interesses regionais dos EUA. Adotando uma abordagem baseada no estado das relações israelo-americanas, Netanyahu utiliza tanto os laços positivos como os desacordos como alavanca na política israelita. Quando a oposição dos Estados Unidos aumenta, Netanyahu posiciona-se como defensor dos interesses de Israel e faz eco junto da opinião pública israelita. Quando as relações se alinham, destaca o seu papel estratégico na obtenção de resultados favoráveis.

Esta dupla abordagem ajuda Netanyahu a manter a sua popularidade independentemente das relações tensas. Por exemplo, durante a campanha eleitoral de 2019, demonstrou a sua cooperação com Biden e Putin e, depois de 7 de outubro, apesar de ter entrado em conflito com Biden sobre as conversações de cessar-fogo em Gaza, apresentou-se como estando empenhado em garantir os interesses de Israel.

Netanyahu fez várias promessas à administração dos EUA e encorajou Biden a anunciar um plano de cessar-fogo. No entanto, as declarações de Netanyahu que se opunham a alguns dos termos deste plano colocaram Biden numa posição difícil. Além disso, Netanyahu fez declarações negativas após quase todas as reuniões.

Dado o estilo de liderança de Trump, é provável que ele seja menos tolerante com as manobras complexas de Netanyahu. As táticas de Netanyahu destinadas a apaziguar a sua opinião pública interna e a prejudicar a imagem do Presidente, ao mesmo tempo que distraem a administração dos EUA, poderão ser menos aceitáveis sob a tutela de Trump.

Uma promessa de acabar com a guerra?

Independentemente da administração ou do presidente, é improvável que as relações EUA-Israel sofram uma viragem significativa ou que o apoio dos EUA a Israel diminua. Mas Trump não é um líder que possa tolerar o tratamento que Biden recebeu de Netanyahu. Por outras palavras, o segundo mandato de Trump pode não ser mais favorável para os palestinianos, mas Netanyahu pode passar por um período mais difícil.

Um dos temas centrais da campanha de Trump foi o fim das guerras, e é provável que esta tónica venha a moldar a sua política externa.

Dada a sua importância no discurso internacional e as expetativas crescentes, é provável que a administração de Trump dê passos nessa direção. A verdadeira questão, no entanto, reside nas condições em que qualquer conflito será terminado, o que constitui um desafio para Netanyahu. À medida que o impacto prático da posição de Trump de “acabar com a guerra” se for revelando, a dinâmica da sua relação com Netanyahu tornar-se-á mais clara.

Separação do apoio a Israel de Netanyahu

Em todo o caso, é provável que Trump adote uma atitude coerciva em relação a Netanyahu nesta nova era. Embora não se espere que Israel atue totalmente sob a orientação dos EUA, é previsível que venha a sentir mais pressão.

Para Trump, dissociar o apoio dos EUA a Israel de Netanyahu pode ser uma abordagem pragmática, tornando provável que o seu discurso em relação a Israel e a Netanyahu seja divergente. Neste contexto, a recente remodelação de Netanyahu - substituindo Gallant por Israel Katz como Ministro da Defesa - pode ser vista como um ajustamento estratégico. No entanto, nos próximos dois meses, antes da tomada de posse de Trump, a situação em ambas as frentes da guerra em curso em Israel influenciará naturalmente o curso destas relações. Assim, embora não se preveja uma trajetória positiva semelhante à do primeiro mandato de Trump, a evolução do conflito será provavelmente um fator-chave para determinar a profundidade de qualquer mudança na dinâmica Trump-Netanyahu.