Impulsionada pela corrida ao domínio tecnológico, a indústria dos semicondutores tornou-se uma arena de competição geopolítica.

A Huawei, um dos principais gigantes tecnológicos da China, foi acusada de utilizar chips avançados fabricados pela Empresa de fabrico de semicondutores de Taiwan (TSMC) na sua mais recente tecnologia de inteligência artificial, apesar das sanções impostas pelos EUA para impedir tais negócios.

A revelação veio à tona na semana passada, após relatos de que a Huawei contornou as restrições comerciais dos EUA trabalhando com empresas terceirizadas, como a Sophgo, designer de chips com sede na China, e a empresa de equipamentos de mineração de criptomoedas, Bitmain.

Embora ambas as empresas tenham rejeitado as alegações, os registos das empresas mostram que Micree Zhan, co-fundador da Sophgo, também esteve envolvido na fundação da Bitmain. Na sequência das sanções impostas pelos EUA, a China tem vindo a promover a autossuficiência na indústria dos semicondutores.

Como parte desses esforços, no mês passado, a Huawei começou a testar o seu chip Ascend 100C como potencial rival do H100 da Nvidia.

No entanto, a recente utilização pela Huawei de chips da TSMC, apesar das restrições comerciais, reacendeu o debate sobre a narrativa da independência tecnológica da China e suscitou preocupações quanto à aplicação de restrições comerciais a nível mundial.

A confiança da Huawei na produção de chips da TSMC pode refletir a luta contínua da China para produzir quantidades suficientes de chips avançados, enfraquecendo ainda mais a capacidade de produção interna de chips topo de gama pelo gigante asiático, segundo informa a Bloomberg.

‘Tácticas de backdoor’

De acordo com Tony Loughran, analista de risco e diretor da Zero Risk International, a utilização de fornecedores terceiros para contornar as sanções - vulgarmente conhecida como “backdooring” - não é uma tática nova. “O ‘backdoor’ ou ‘third-party sourcing’ é um método que tem sido usado entre as nações há muitos anos”, disse Loughran à TRT World.

Ele explica o conceito com um exemplo histórico: “Durante as duas guerras do Iraque, apesar da restrição da exportação de petróleo, os países conseguiram comprar e vender petróleo no mercado negro. Quando há uma grande procura, há normalmente alguém disposto a criar um oleoduto lucrativo e uma solução”.

Um padrão semelhante pode ser observado na Huawei.

É provável que os seus processadores Ascend 910B sejam fabricados com a avançada tecnologia de 7 nanómetros da TSMC, e a Bloomberg informa que pelo menos um destes chips foi descoberto numa desmontagem das mais recentes ofertas de IA da Huawei.

Dada a lista negra da Huawei em agosto de 2020, ela depende fortemente de fabricantes locais, como a Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), para a produção de chips.

No entanto, os fracos rendimentos registados para os chips de IA produzidos pela SMIC - apenas 20% da sua produção funciona como previsto - realçam as limitações da indústria de semicondutores da China e podem ter forçado a Huawei a procurar chips noutros locais.

Como funciona

O processo de aquisição de tecnologia restrita através de meios indiretos envolve muitas vezes empresas terceiras que afirmam formalmente servir clientes legítimos e desviam secretamente recursos para organizações embargadas.

“Este processo envolve muitas vezes uma empresa terceira que afirma servir clientes legítimos e que gradualmente desvia partes para países embargados”, explica o especialista em riscos, Tony Loughran.

No caso da Huawei, os chips podem ter passado por vários fornecedores antes de chegarem às mãos da Huawei. Esta complexa cadeia de abastecimento permite contornar as restrições sem afetar diretamente os fabricantes envolvidos.

Loughran alerta para os riscos associados a estas práticas: “A maior preocupação é que, se os chips semicondutores podem contornar as restrições tão facilmente, é necessário exercer uma vigilância ainda maior contra produtos sensíveis em áreas de alto risco, como armas avançadas e sistemas de defesa”.

Fazendo um paralelo, Loughran comparou esta situação com o caso do ataque israelita aos dispositivos.

“Este cenário é semelhante ao recente caso dos dispositivos de Taiwan que foram fornecidos a um terceiro contratante e depois modificados para atingir o Hezbollah”.

A sua comparação ilustra as potenciais consequências de cadeias de fornecimento de tecnologia reguladas de forma incorreta.

Luta pela autossuficiência?

As ambições de autossuficiência da China têm sido uma pedra angular da sua política tecnológica, com o Presidente Xi Jinping a sublinhar a necessidade de independência tecnológica à luz das crescentes tensões com o Ocidente.

No entanto, a dependência da Huawei da TSMC para os seus mais recentes processadores da IA sugere que estas ambições ainda estão longe da realidade.

Os relatórios dão uma imagem clara das dificuldades da Huawei em produzir os seus próprios chips numa escala comercialmente viável.

Depois de a administração Biden ter introduzido controlos rigorosos das exportações, a TSMC e outros fornecedores foram proibidos de vender produtos ou serviços à Huawei sem uma licença de exportação do Departamento de Comércio dos EUA, uma vez que as suas operações dependem fortemente das tecnologias americanas.

Em resposta, a Huawei foi forçada a uma produção local de quase todos os seus componentes. Trata-se de um processo dispendioso, que pode custar centenas de milhões ou mesmo milhares de milhões de dólares e que pode levar vários anos para concluir.

Os rendimentos limitados dos chips de 7 nm da SMIC demonstram a dificuldade de atingir o nível de controlo de qualidade necessário para competir com a TSMC.

O caminho a seguir

À medida que a controvérsia sobre o acesso da Huawei a semicondutores avançados continua, Loughran sugere medidas proactivas que os governos e as empresas tecnológicas podem tomar para evitar futuras violações.

“As empresas tecnológicas devem trabalhar com auditores independentes para verificar a integridade das suas cadeias de abastecimento, especialmente em áreas sujeitas a sanções ou que exigem uma maior conformidade em termos de segurança”, afirmou.

“Esta medida pode ajudar a manter a transparência e evitar as transações de backdoor que parecem ter ocorrido no caso Huawei-TSMC.”

Loughran fala também do papel das Nações Unidas na regulação destas actividades e sublinha a importância da cooperação internacional.

“O papel das Nações Unidas e as possíveis sanções também devem ser analisados para validar a atual posição dos EUA”, afirma.

Esta abordagem poderia ajudar a estabelecer um quadro global para a monitorização e aplicação de sanções e reduzir a probabilidade de futuras violações.