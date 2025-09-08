TÜRKİYE
2 min de leitura
Morrem dois polícias em ataque armado a esquadra da polícia no oeste da Türkiye
Um suspeito de 16 anos foi preso pelo tiroteio na província de Izmir, na Türkiye, que também deixou outros dois polícias feridos.
A polícia imediatamente espalhou-se pela área, impondo rígidas medidas de segurança, segundo relatos dos media. / AA
8 de setembro de 2025

Dois polícias foram mortos e outros dois ficaram feridos em ataque armado contra uma esquadra na província de Izmir, no oeste da Türkiye, esta segunda-feira. Um suspeito de 16 anos foi preso, informaram as autoridades.

O adolescente abriu fogo com uma espingarda contra a esquadra Salih İsgoren, localizada no distrito de Balcova, em Izmir. O Ministro do Interior, Ali Yerlikaya, classificou o ataque à esquadra em Balcova, um distrito próximo da cidade turística, como "hediondo". Ele informou que dois polícias foram mortos, um terceiro ficou "gravemente ferido" e outro sofreu "ferimentos leves".

"O suspeito do incidente, E.B., de 16 anos, foi preso e foi aberto um inquérito", escreveu Yerlikaya na plataforma X.

O polícia ferido foi levado para o Hospital de Pesquisa e Aplicação da Universidade Dokuz Eylul. O Ministro da Justiça, Yilmaz Tunc, anunciou que foi iniciada uma investigação judicial ao ataque pelo Gabinete do Procurador-Chefe de Izmir.

"Uma investigação judicial foi iniciada pelo Gabinete do Procurador-Chefe de Izmir ao incidente, e foram designados dois procuradores-chefes adjuntos e seis promotores públicos", publicou Tunc na plataforma X, condenando o ataque armado.

A polícia imediatamente reforçou a segurança na área, segundo relatos dos media. O prefeito de Izmir, Cemil Tugay, condenou o ataque "traidor" e expressou as suas condolências às famílias dos polícias mortos numa publicação na plataforma X.

