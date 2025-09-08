Dois polícias foram mortos e outros dois ficaram feridos em ataque armado contra uma esquadra na província de Izmir, no oeste da Türkiye, esta segunda-feira. Um suspeito de 16 anos foi preso, informaram as autoridades.

O adolescente abriu fogo com uma espingarda contra a esquadra Salih İsgoren, localizada no distrito de Balcova, em Izmir. O Ministro do Interior, Ali Yerlikaya, classificou o ataque à esquadra em Balcova, um distrito próximo da cidade turística, como "hediondo". Ele informou que dois polícias foram mortos, um terceiro ficou "gravemente ferido" e outro sofreu "ferimentos leves".

"O suspeito do incidente, E.B., de 16 anos, foi preso e foi aberto um inquérito", escreveu Yerlikaya na plataforma X.