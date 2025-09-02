O líder norte-coreano Kim Jong-un atravessou para a China no seu comboio especial para participar no desfile militar de Pequim que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, reportaram os meios de comunicação estatais norte-coreanos.

O Rodong Sinmun publicou fotografias de Kim com altos funcionários, incluindo a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choe Son Hui, a embarcar no seu comboio blindado quando partiu de Pyongyang na segunda-feira.

Os meios de comunicação sul-coreanos confirmaram posteriormente a chegada do comboio à cidade fronteiriça chinesa de Dandong antes de se dirigir para Pequim.

A visita marca a primeira viagem de Kim para China desde 2019 e a sua quinta no total desde que assumiu o poder em 2011.

Kim participará no desfile de quarta-feira ao lado do Presidente chinês Xi Jinping e do Presidente russo Vladimir Putin.

O evento poderá destacar a oposição partilhada dos três líderes aos Estados Unidos, embora não tenha sido confirmada nenhuma cimeira trilateral.

Putin chegou à China no domingo para a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), bem como para o desfile.