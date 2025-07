Mais de 100 organizações de ajuda humanitária alertaram para o facto de a "fome em massa" estar a espalhar em Gaza sitiada devido ao bloqueio de Israel, antes da visita do enviado principal dos EUA à Europa para as negociações sobre um possível cessar-fogo e um corredor de ajuda.

Uma declaração com 111 signatários, incluindo Médicos Sem Fronteiras (MSF), Save the Children e Oxfam, alertou na quarta-feira que "os nossos colegas e aqueles a quem servimos estão a definhar".

Os grupos apelaram a um cessar-fogo negociado imediato, à abertura de todas as passagens terrestres e ao livre fluxo de ajuda através de mecanismos liderados pela ONU.

Na sua declaração, as organizações humanitárias disseram que armazéns com toneladas de mantimentos estavam parados intocados mesmo fora do território, e até no interior, pois estavam impedidos de aceder ou entregar os bens.

"Os palestinianos estão presos num ciclo de esperança e desgosto, à espera de assistência e cessar-fogos, apenas para acordar com condições que pioram", disseram os signatários.

"Não se trata apenas de um tormento físico, mas psicológico. A sobrevivência é como uma miragem", acrescentaram.

"O sistema humanitário não pode funcionar com falsas promessas. Os humanitários não podem funcionar com base em prazos variáveis ou esperar por compromissos políticos que não permitem o acesso".

Fome e genocídio

O Ministério da Saúde palestiniano disse na terça-feira que pelo menos 15 palestinianos, incluindo quatro crianças, morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas.

As últimas vítimas mortais aumentaram o número de mortes por desnutrição para 101, com 80 delas crianças, desde outubro de 2023.

Israel matou mais de 59.000 palestinianos, principalmente mulheres e crianças, na sua carnificina no enclave bloqueado.

Cerca de 11.000 palestinianos receiam estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

Especialistas, contudo, acreditam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa rondar os 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e deslocou praticamente toda a sua população.

Também bloqueou a entrada de ajuda humanitária desesperadamente necessária, e apenas permitiu um controverso grupo de ajuda apoiado pelos EUA que foi estabelecido para contornar o trabalho de ajuda da ONU e condenado como uma "armadilha mortal".