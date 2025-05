A Índia atacou o Paquistão em seis locais diferentes, matando oito pessoas e ferindo outras 35, relataram as autoridades paquistanesas, acrescentando que a Força Aérea do Paquistão abateu cinco aviões de guerra indianos e alguns drones em resposta ao que chamaram de ataque "cobarde e vergonhoso".

O exército indiano, "usando diferentes armas, bombardeou seis locais, causando 24 impactos", afirmou o Tenente-General Ahmed Sharif Chaudhry numa conferência de imprensa antes do amanhecer na quarta-feira, em Rawalpindi.

As zonas atingidas, incluindo uma mesquita, localizam-se no Paquistão, e também na Caxemira administrada pelo Paquistão, disse ele.

A província de Punjab, no Paquistão, declarou estado de emergência após os ataques com mísseis indianos. Um dos mísseis atingiu uma mesquita na cidade de Bahawalpur, em Punjab, onde uma criança morreu e uma mulher e um homem ficaram feridos, informou uma autoridade paquistanesa.

O Exército paquistanês e o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif afirmaram que a retaliação de Islamabad aos ataques com mísseis indianos estava a decorrer, acrescentando que Islamabad tem "todo o direito" de responder a "este ato de guerra imposto" por Nova Delhi.

Minutos após os relatos dos ataques com mísseis, a Força Aérea do Paquistão abateu cinco aviões de guerra indianos e um drone, informou o Ministro da Defesa de Islamabad.

A Índia afirmou ter lançado a "Operação Sindoor", atingindo nove locais no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão.

Nenhuma instalação militar paquistanesa foi alvo, acrescentou o comunicado.

"As nossas acções foram orientadas, ponderadas e de natureza não intensificadora. A Índia demonstrou considerável contenção na seleção de alvos e métodos de execução", disse Nova Delhi.

O Exército indiano afirmou que três civis foram mortos em "tiroteios transfronteiriços" pelo Paquistão na Caxemira administrada pela Índia.

Islamabad não respondeu às alegações indianas.

Enquanto isso, em Muzaffarabad, a principal cidade da Caxemira administrada pelo Paquistão, o residente Abdul Sammad disse ter ouvido várias explosões e que algumas pessoas ficaram feridas no ataque.

Moradores de Muzaffarabad foram vistos a correr em pânico, e a energia foi imediatamente cortada pelas autoridades.

Waqar Noor, Ministro do interior da Caxemira administrada pelo Paquistão, disse que pelo menos uma criança foi morta no ataque indiano. Ele afirmou que vários mísseis atingiram dois locais e que a população civil foi alvo.

Noor disse que as autoridades declararam emergência nos hospitais da região.

Trump e ONU reagem

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão afirmou que os ataques indianos foram "um ato de guerra não provocado e flagrante", acrescentando que a Índia violou a soberania do Paquistão ao usar armas de longo alcance.

O Ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, disse que a Índia disparou mísseis do seu próprio espaço aéreo e que a alegação de Nova Delhi de "ter tido como alvo campos terroristas é falsa".

Reagindo à agressão indiana contra o Paquistão, o Presidente dos EUA, Donald Trump, disse: "É uma vergonha. Acabamos de ouvir estas notícias enquanto entrávamos na Sala Oval. Acabámos de ouvir sobre isto."

"Acho que as pessoas sabiam que algo ia acontecer com base no passado. Eles têm lutado há já muito tempo. Eles têm lutado por muitas, muitas décadas. E séculos, na verdade, se você pensar bem. Espero que isto termine muito rapidamente."

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse estar "muito preocupado" com a situação.

"O Secretário-Geral está muito preocupado com as operações militares indianas através da Linha de Controlo e da fronteira internacional. Ele pede máxima contenção militar de ambos os países. O mundo não pode se dar ao luxo de um confronto militar entre a Índia e o Paquistão", disse Stephane Dujarric, porta-voz de Guterres.

Antes dos ataques indianos, os Estados Unidos pediram calma entre a Índia e o Paquistão depois de o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi alertar para uma eventual interrupção do fluxo de água que passa pelas fronteiras.

"Continuamos a instar o Paquistão e a Índia a trabalharem em direção a uma resolução responsável que mantenha a paz de longo prazo e a estabilidade regional no Sul da Ásia", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, aos repórteres.