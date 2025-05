Todas as primaveras, na Anatólia Oriental, os riachos alimentados pela neve ganham vida com um brilho de prata no ar que voa para o céu por instinto e desafio.

Não se trata de folclore, mas sim da migração anual da Tainha-Pérola (Inci kefali) - um peixe que nada rio acima, contracorrentes agitadas e quedas de água, para preservar a sua espécie num ato singular de perseverança.

Não se encontra em nenhum outro lugar do mundo senão no Lago Van, a tainha é protagonista de uma rara maravilha da natureza. Entre meados de abril e meados de julho, milhares destes peixes navegam até 24 km através dos afluentes de água doce fria que alimentam o lago de soda salina, as suas formas prateadas cortando contra a corrente em busca de um objetivo: desovar.

Depois de pôr os ovos nos riachos, os peixes que sobrevivem a predadores como as gaivotas regressam ao seu habitat para o resto do ano - o Lago Van. E repetem a viagem no ano seguinte.

Em cada salto, transportam a memória cultural, a identidade ecológica e o sustento económico de uma região.

Para celebrar esta rara maravilha natural, o 12.º Festival Internacional de Cultura e Arte da Migração da Tainha-Pérola realizar-se-á de 30 de maio a 1 de junho no Parque Natural de Ercis Fish Bend, organizado pelo Gabinete do Governador do Distrito de Ercis. Espera-se que o evento atraia multidões de toda a Türkiye e do estrangeiro, ansiosas por testemunhar aquilo a que muitos chamam atualmente “o peixe voador da Anatólia”.

Um peixe que define uma região

Apesar de se chamar “tainha”, a tainha-pérola é um membro da família das carpas, e a sua singularidade começa com o seu habitat: O Lago Van, o maior lago de soda do mundo - altamente alcalino, salgado e inabitável para a reprodução. E, no entanto, a Tainha-Pérola prospera ali, sendo a única espécie de peixe do lago.

“A tainha-pérola não é apenas uma espécie - é a alma de Van”, afirma Kayhan Turkmenoglu, deputado que representa Van. “Encarna o equilíbrio que mantivemos durante gerações com a natureza. Protegê-lo significa proteger o Lago Van, as nossas tradições e a nossa forma de viver”, afirma à TRT World.

Van, diz Turkmenoglu, encontra-se numa encruzilhada de civilizações e de biodiversidade, um lugar onde “os reis urartianos e os comerciantes otomanos estiveram outrora junto às mesmas águas de onde estes peixes saltam agora”.

“Cerca de 30.000 pessoas na nossa região dependem da tainha-pérola para a sua subsistência através de uma pesca sustentável e respeitadora”, acrescenta. “É saudável, rica em proteínas e economicamente vital - mas é muito mais do que uma fonte de alimento. É o património de Van”.

O seu apelo aos visitantes locais e internacionais: “Van chama por si - com o seu lago, os seus castelos, as suas ilhas e as suas gentes. Venham e testemunhem este milagre da vida. Porque Van não é apenas uma cidade. É um modo de vida”.

A natureza e a cultura convergem

O Festival de Cultura e Arte da Migração da Tainha-Pérola é uma fusão de biologia e celebração. Em Ercis, uma cidade situada na margem nordeste do Lago Van, as multidões aplaudem, fotografam e ficam maravilhadas com os saltos em arco da tainha.

Para além das acrobacias dos peixes que desafiam a gravidade, o festival oferece uma variedade de artesanato, iguarias regionais e música folclórica tradicional para deliciar os espectadores.

Esta edição do festival inclui concertos de artistas locais e de renome nacional, danças folclóricas nativas da Anatólia Oriental, o jogo a cavalo do kok boru, um desporto marcial secular, e um concurso de fotografia que capta a resiliência dos peixes em voo.

No ano passado, o festival atraiu mais de 100.000 visitantes e as expectativas para esta época são ainda maiores.

“Foi como uma terapia”

Aysegul Gelmis e os seus amigos, que viajaram de Istambul depois de terem ouvido falar do evento através de amigos, estão entre os espectadores.

“Viemos por pura curiosidade”, diz ela à TRT World.

“E, sinceramente, fiquei hipnotizada. Vimos os peixes a empurrarem-se para a frente, a saltarem uma e outra vez, e as gaivotas a circularem por cima, apanhando alguns. Era a natureza em movimento, crua e equilibrada”.

Ela descreve como a cena parecia quase cinematográfica - mas também estranhamente espiritual.

“Há uma ordem estranha. As gaivotas não se limitam a descer sobre um grande monte de peixe; apanham, regressam, esperam. É como um ritmo. E observar isso... acalma-nos. Parecia uma terapia. Dei por mim completamente absorvida, só a observar. Fez-me pensar em ciclos, em objectivos. Sobre como, mesmo na luta, há beleza e harmonia”.

Para Gelmis, o espetáculo despertou uma reflexão mais profunda.

“Lembrou-me que tudo tem o seu lugar - o seu momento. Alguns peixes morrem aqui, outros regressam. Mas a vida continua. Foi isso que mais me comoveu. Vê-se para além da luta - vê-se o sistema. O equilíbrio. Um milagre”.

A migração da tainha-pérola pode ser um dos milagres silenciosos da Terra - mas transmite uma mensagem forte. À medida que as alterações climáticas, a poluição e a sobrepesca desafiam os ecossistemas em todo o mundo, o “peixe voador” de Van recorda-nos o frágil equilíbrio da vida que muitas vezes ignoramos.

E este ano, nas margens do rio Ercis, entre música e bancas de mercado, a Tainha-Pérola vai voltar a saltar, tal como tem feito há gerações. E as pessoas, de Van e não só, continuarão a observá-la com admiração.