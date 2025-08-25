Um card autografado de lendas da NBA Michael Jordan e Kobe Bryant foi vendido por uma quantia recorde mundial de 12,932 milhões de dólares numa casa de leilões no estado de Texas, nos EUA, tornando-se o card desportivo mais caro alguma vez vendido.
A Heritage Auctions de Dallas anunciou na plataforma da empresa americana de redes sociais X no domingo que o card autografado de 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs bateu recordes durante o Leilão de Desportos Summer Platinum Night no sábado.
"As ofertas pela 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM Assinada subiram como os jogadores que retrata até atingir 12.932.000 dólares", disse a casa de leilões.
O card apresenta de forma única retratos, autógrafos e remendos do logótipo dos equipamentos da NBA de ambas as lendas do basquetebol. Representa o único card dual Logoman com Jordan e Bryant, sendo o remendo do equipamento de Jordan, uma variante dourada especial.
A transação excedeu o anterior marco de cards da NBA de 5,2 milhões de dólares por mais do dobro e superou por pouco o anterior recorde de leilão de cards autografados desportivos estabelecido por um card Mickey Mantle Topps de 1952 que alcançou 12,6 milhões de dólares em 2022.
O colecionável Jordan-Bryant detém agora a posição como o segundo item de memorabilia desportiva mais caro da história, ficando atrás apenas do equipamento da World Series de 1932 de Babe Ruth, que alcançou 24,12 milhões de dólares em 2024.
O nome do comprador não foi revelado.
Jordan é comummente considerado o maior jogador da NBA de sempre, tendo conquistado seis campeonatos, enquanto Bryant, outra lenda do basquetebol, conquistou cinco títulos ao longo da sua carreira antes da sua morte prematura em janeiro de 2020 num acidente de helicóptero.