Um card autografado de lendas da NBA Michael Jordan e Kobe Bryant foi vendido por uma quantia recorde mundial de 12,932 milhões de dólares numa casa de leilões no estado de Texas, nos EUA, tornando-se o card desportivo mais caro alguma vez vendido.

A Heritage Auctions de Dallas anunciou na plataforma da empresa americana de redes sociais X no domingo que o card autografado de 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs bateu recordes durante o Leilão de Desportos Summer Platinum Night no sábado.

"As ofertas pela 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM Assinada subiram como os jogadores que retrata até atingir 12.932.000 dólares", disse a casa de leilões.

O card apresenta de forma única retratos, autógrafos e remendos do logótipo dos equipamentos da NBA de ambas as lendas do basquetebol. Representa o único card dual Logoman com Jordan e Bryant, sendo o remendo do equipamento de Jordan, uma variante dourada especial.