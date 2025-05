As conversações para reativar os gasodutos Nord Stream e relançar os fluxos de gás russo para a Alemanha significaria seguir “completamente a direção errada”, afirmou na segunda-feira o Ministro alemão da Economia e da Energia.



Os gasodutos Nord Stream são, de longe, a maior rota potencial para o fluxo de gás russo para a Europa.



O gasoduto Nord Stream 1 forneceu gás de 2011 a 2022.



O projeto Nord Stream 2, no valor de 11 mil milhões de dólares, foi concluído em 2021, mas nunca foi lançado, uma vez que a Alemanha suspendeu o plano devido à guerra da Rússia na Ucrânia.



Questionado sobre se existe alguma possibilidade de os gasodutos que atravessam o Mar Báltico serem reactivados, Robert Habeck afirmou que, de momento, não existe qualquer possibilidade.



“Os ucranianos ainda estão sob a agressão da Rússia. Por isso, penso que falar sobre o potencial do Nord Stream 2 ou do Nord Stream 1, se é que vai ser reparado, é uma discussão completamente errada”, disse Habeck aos jornalistas em Bruxelas.

Explosões em gasodutos

Em setembro de 2022, uma das duas linhas do Nord Stream 2 foi danificada por explosões misteriosas, juntamente com as duas linhas do Nord Stream 1.



Ninguém assumiu a responsabilidade pelos danos, mas as próprias investigações da Alemanha indicaram que mergulhadores ucranianos estiveram envolvidos no ataque.



Durante décadas, a Alemanha dependeu fortemente do gás russo, mas a Noruega tornou-se o seu maior fornecedor desde a guerra na Ucrânia.



Moscovo cortou o fornecimento de gás à Europa em 2022, mergulhando o continente numa crise energética de preços recorde do gás.



Habeck disse estar preocupado com a possibilidade de o novo governo alemão esquecer as lições aprendidas com a forte dependência da Europa da energia russa no passado.



“Os sociais-democratas e o partido conservador na Alemanha criaram a dependência energética alemã da Rússia e fizeram-no de livre vontade.



“Preocupa-me que a lição que aprendemos em 2022 possa ser esquecida”.



Os conservadores CDU/CSU e os sociais-democratas iniciaram conversações de coligação para formar o próximo governo da Alemanha.



O regresso de Donald Trump à Casa Branca ajudou o preço das acções da gigante russa do gás Gazprom a recuperar na esperança de que um rápido acordo de paz ucraniano levasse ao restabelecimento das exportações de gás para a Europa, disse o Alpha Bank numa nota no mês passado.



No entanto, há poucos sinais de que o continente se apresse a ligar-se novamente ao gás russo.

O Financial Times noticiou este mês que um aliado de longa data de Putin estava a fazer lobbying junto dos EUA para permitir que os investidores reiniciassem o Nord Stream 2.



O Governo alemão afirmou que continua empenhado na independência em relação à energia russa.