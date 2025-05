O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, em declarações transmitidas no domingo, que a necessidade de utilizar armas nucleares na Ucrânia não surgiu e que espera que não surja.

Num excerto de uma próxima entrevista à televisão estatal russa, publicada no Telegram, Putin afirmou que a Rússia tem a força e os meios para levar o conflito na Ucrânia a uma “conclusão lógica”.

Em resposta a uma pergunta de um repórter da televisão estatal sobre os ataques ucranianos à Rússia, Putin disse: “Não foi necessário utilizar essas armas (nucleares)... e espero que não sejam necessárias”.

E acrescentou: “Temos força e meios suficientes para levar o que foi iniciado em 2022 a uma conclusão lógica com o resultado que a Rússia exige.”

Em fevereiro de 2022, Putin ordenou a entrada de dezenas de milhares de tropas russas na Ucrânia, naquilo a que o Kremlin chama uma “operação militar especial” contra o seu vizinho.

Embora as tropas russas tenham sido repelidas de Kiev, as forças de Moscovo controlam actualmente cerca de 20% da Ucrânia, incluindo grande parte do sul e do leste.

Nas últimas semanas, Putin manifestou vontade de negociar um acordo de paz, enquanto o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pretende pôr fim ao conflito por meios diplomáticos.

O receio de uma escalada nuclear tem sido um factor de reflexão das autoridades norte-americanas desde que a Rússia atacou a Ucrânia no início de 2022.

O antigo diretor da CIA, William Burns, afirmou que, no final de 2022, existia um risco real de a Rússia poder utilizar armas nucleares contra a Ucrânia.

Xi visita Moscovo

O Presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Rússia de 7 a 10 de maio e juntar-se-á a Vladimir Putin na 80ª comemoração da vitória dos Aliados contra a Alemanha nazi, informou o Kremlin no domingo.

De acordo com o gabinete do Presidente russo, Xi também manterá conversações bilaterais com Putin sobre “o desenvolvimento de parcerias e laços estratégicos” e sobre “questões da agenda internacional e regional”.

"Os governos e os ministros... deverão assinar uma série de documentos bilaterais", acrescentou.

Putin ordenou uma trégua de três dias na guerra na Ucrânia para coincidir com as comemorações da Segunda Guerra Mundial pela Rússia, a 9 de maio, que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou como teatralidade.

A China tem-se apresentado como uma parte neutra na guerra de três anos, embora os governos ocidentais digam que os seus laços estreitos com a Rússia deram a Moscovo um apoio económico e diplomático crucial.