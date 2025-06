As pessoas estão a dizer que foi uma intervenção divina.

Um homem líbio, Ameur Al-Mansour Gaddafi, deveria embarcar num voo recente com dezenas de peregrinos a caminho da Arábia Saudita para o Hajj.

Mas, no último momento, foi impedido pela equipa de imigração do Aeroporto Internacional de Sebha, localizado no centro da Líbia. O seu apelido, Gaddafi, apareceu como sinalizado, talvez por se assemelhar ao nome do líder líbio deposto, Muammar Gaddafi.

Apesar dos seus apelos persistentes, o avião partiu sem ele.

Enquanto os familiares e a equipa do aeroporto o instavam a ir embora e aceitar a situação, ele permaneceu no local.

Gaddafi disse: «Não sairei daqui a menos que seja para o Hajj», relatou o Gulf News.

O destino intervém

Pouco depois da partida do avião, o destino interveio.

A aeronave foi forçada a regressar ao aeroporto devido a uma avaria técnica que afetou o seu sistema de ar condicionado, segundo os meios de comunicação locais.

Quando o avião aterrou, a equipa da companhia aérea tentou facilitar o embarque de Gaddafi, solicitando ao piloto que abrisse a porta.

No entanto, o piloto recusou, alegando desafios logísticos, uma vez que os motores ainda estavam a funcionar.

«Não voarei sem ele»

Numa reviravolta inesperada, o avião teve uma segunda avaria que exigiu outro regresso de emergência.

Em seguida, o comandante do voo anunciou:

«Juro que não voarei novamente a menos que Amer esteja connosco neste avião», relatou a Arynews.

Entre gritos e aplausos dos outros passageiros, ele foi finalmente autorizado a embarcar no voo, um momento que foi capturado em vídeo e amplamente partilhado nas plataformas das redes sociais.

«Eu só queria ir ao Hajj», disse Amer mais tarde aos meios de comunicação locais.

«E acreditava que, se estava escrito que eu fosse, nenhuma força poderia impedir isso.»

Todos os anos, milhares de muçulmanos embarcam na peregrinação do Hajj.

O Hajj é um dever religioso obrigatório para os muçulmanos, que deve ser realizado pelo menos uma vez na vida por aqueles que têm condições físicas e financeiras de fazer a jornada.

Os muçulmanos acreditam que a jornada sagrada é um chamado de Deus para os escolhidos.